João Gomes vai puxar “trio do piseiro” e lançar música com Kannário | A TARDE

Em sua apresentação no terceiro dia do Festival Virada Salvador, neste sábado, 30, o cantor João Gomes fez diversas revelações. O artista contou que vai puxar um trio elétrico no Carnaval na capital baiana. O projeto, intitulado de “trio do piseiro", terá ainda cantores como Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.

Ao Portal A TARDE, o pernambucano contou que a sua primeira vinda a folia momesca, em fevereiro deste ano, foi uma prévia para que os seus empresários o lançassem para a festa.

"Esse ano, eles trouxeram a gente para o carnaval para a gente vê como é porque todo mundo ali da região do Pernambuco e do Ceará, a gente não tem essa curiosidade em tocar em trio, que fica bem mais tempo, são 8h de show. [...]. Depois de subir no trio da Ivete e do Bell Marques, eles dizeram "vocês tem tal dia para ensaiar e treinar para fazer o carnaval de Salvador" e a gente topou. Tem uma galera que gosta do nosso ritmo aqui", frisou o artista.

A segunda novidade é um feat do pernambucano com Igor Kannário. No ano passado, um trecho de João cantando as músicas do baiano viralizou. Tudo indica que o feat possa ser lançado no ano que vem, ainda em conversa com o Portal, João Gomes revelou que chegou a gravar até a voz para o lançamento do feat.

"Tem um danado do Kannário que ele falou para eu fazer a voz. Eu fiz a voz e até agora ele não gravou o feat", disse, em tom de brincadeira.

Essa é a segunda vez consecutiva de João Gomes no evento. O cantor pernambucano animou o público com os principais sucessos da carreira, começando o show ao som de “Dengo” e “Aquelas Coisas”.