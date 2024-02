Lançamento para o Carnaval: ouça novo single do Bailinho de Quinta | A TARDE

Em parceria com Magary Lord, o Bailinho de Quinta lança nesta sexta, 26, sua nova música de trabalho para o carnaval 2024. O single "Fevereiro" já está disponível em todas as plataformas digitais.

"O single é uma ode ao carnaval de rua, trazendo uma mistura de frevo com marchinha no melhor estilo BDQ", revela o Bailinho de Quinta.

Produzida por Graco, Thiago Trad, Magary Lord e Edu Casanova, a faixa emana a energia dos foliões ávidos para se entregarem à brincadeira. "O povo tá pedindo pra gente ferver! Fevereiro, fevereiro, fevereiro, cadê?", diz o refrão.

“Fevereiro” está disponível no Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer e Amazon Music. A música marca os 15 carnavais do Bailinho de Quinta, que promete mais lançamentos nesta temporada. Outra novidade deste ano é o Trio à Fantasia, que sairá no domingo de carnaval ,11, na Barra, e convida os foliões a abusarem da criatividade na hora de colocar o bloco na rua.



Ouça o single



Confira a programação completa da banda no Carnaval

04/02 (Domingo) - Furdunço



09/02 (Sexta) - Barreiras

10/02 (Sábado) - Largo do Pelourinho e Palco Itapuã

11/02 (Domingo) - Trio à Fantasia / Circuito Dodô

12/02 (Segunda) - Largo da Tieta

13/02 (Terça) - FEEERVO / Circuito Dodô