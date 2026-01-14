Léo Santana e Xanddy reforçam time da Enxaguada de Yemanjá 2026

Salvador volta a celebrar o tradicional Dia de Iemanjá com mais uma edição da Enxaguada de Yemanjá - Foto: Divulgação

No dia 2 de fevereiro de 2026, Salvador volta a celebrar o tradicional Dia de Iemanjá com mais uma edição da Enxaguada de Yemanjá. A partir das 15h, a Vila Caramuru, no Rio Vermelho, será palco da 8ª edição da festa, comandada por Carlinhos Brown, que confirmou Léo Santana e Xanddy entre os convidados especiais deste ano.

Além dos dois artistas, a celebração dedicada à Rainha do Mar contará ainda com participações de Margareth Menezes, Marienne de Castro, Escandurras e Nelson Rufino, reforçando o caráter plural e simbólico do encontro.

Desde a estreia, em 2017, o evento se destaca por unir música, fé e identidade cultural em um mesmo movimento, transformando o palco em um espaço de celebração da ancestralidade e da força do povo baiano.



No tradicional dia dedicado a Iemanjá, o público é convidado a viver uma experiência sensorial marcada pelo som dos tambores, pela dança e pela espiritualidade que envolve o bairro do Rio Vermelho.

Ao longo dos anos, a festa entrou para a história do verão soteropolitano com apresentações memoráveis de Carlinhos Brown e seus convidados, reafirmando seu lugar como um dos eventos mais simbólicos da cidade.

Ingressos

Os ingressos para a Enxaguada de Yemanjá 2026 já estão à venda no site da Bilheteria Digital e no Balcão de Ingressos Bahia, no Shopping Barra, sem taxa de serviço. O evento é uma realização da Foco Entretenimento, ÍRIS Produções e Candyall Entertainment.

O espaço

Localizada no Rio Vermelho, bairro que abriga a tradicional Casa de Iemanjá, a Vila Caramuru foi escolhida para receber a celebração por sua proximidade com o mar e pela estrutura pensada para conforto e acessibilidade.

O Camarote Odoyá oferece vista privilegiada para o palco, banheiros climatizados, bar exclusivo e um dos pores do sol mais emblemáticos de Salvador. Já o Lounge Vista Mar aposta em uma experiência mais intimista, com píer à beira-mar e serviço de bar, ideal para quem deseja celebrar em contato direto com as águas que inspiram Yemanjá.

O evento contará ainda com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs).

