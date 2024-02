Léo Santana lança projeto de samba e pagode gravado no Rio de Janeiro | A TARDE

Léo Santana lançou nesta sexta-feira, 26, o Paggodin, seu projeto de samba e pagode gravado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na tarde do dia 14 de dezembro.

Na ocasião, Léo recebeu Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. Além destes, Ludmilla também foi convidada, não pôde comparecer por motivos de saúde, mas participou de um dueto com o baiano na faixa “Ela Terminou no WhatsApp”.

Nesta semana, Ludmilla e Léo Santana gravarão um clipe, que será lançado em breve como bônus. Nesta primeira etapa do projeto também conta com “Não Saí da Rota”, com a participação de Ferrugem.

“Foi a realização de um desejo de longa data, tanto pela minha admiração pelo gênero quanto por querer atender aos inúmeros pedidos dos meus fãs para entregar um trabalho nesse estilo”, conta Léo Santana.

Na próxima quinta-feira, 1º, o cantor estreia o long-form video, um compilado de todos os vídeos. O evento foi apresentado pelo ator Felipe Velozo e teve a presença de nomes como Romário, Pocah, Valesca Popozuda, Camilla de Lucas, Matheus Costa e Alface (BBB).

Assista.