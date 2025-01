Matuê leva jovens ao delírio no 4º dia do Virada Salvador; veja fotos

Matuê se apresentou no Festival Virada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Depois do pagode romântico do Raça Negra, Matuê colocou os jovens para cantar na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, nesta segunda-feira, 30.

O cearense foi uma das atrações mais esperadas do Festival Virada Salvador, que está no seu penúltimo dia, e cantou hits que estão viralizando nas redes sociais.

O rapper cantou sucessos como ‘Vampiro’, ‘Quer Voar’, ‘Anos Luz’ e ‘A Morte do Autotune’. ‘Crack com Mussilon’, ‘É Sal’ e ‘777-666’ também não ficaram de fora do repertório do artista.

O show, que manteve a energia de todo o público lá em cima, teve seu ápice quando Tuê cantou ‘Conexões de Máfia’ e ‘Kenny G’, canções super estouradas. Pessoas de todas as idades aproveitaram bastante, mas quem mais viajou na vibe boa do artista foram os jovens, que não pararam de cantar um minuto sequer.

