Nanda Costa e Lan Lanh curtem família durante férias em Salvador | A TARDE

A atriz Nanda Costa e a musicista Lan Lanh publicaram nas redes sociais alguns momentos em família durante o verão em Salvador. A percussionista, que nasceu na capital baiana, tem um apartamento na cidade.

A publicação mostra momentos em família na praia e em uma casa. Elas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de dois anos. A trilha sonora divulgada nas imagens foi o clássico "Paquerei", do É o Tchan, canção escolhida pelas crianças.

"Diga aí uma música que te lembra um verão inesquecível? As meninas escolheram essa pérola do @eotchanoficial pra trilha do dump", publicou Lan Lanh.

