Olodum apresenta o último ensaio do bloco neste domingo | A TARDE

O último ensaio do bloco Olodum vai acontecer neste domingo, 17, no Largo Tieta, Pelourinho, a partir das 14h. Batizado Domingo Musicais do Bloco Olodum, com a participação de Narcizinho, o público viverá uma mostra do que será o Carnaval de 2024.

Os ingressos estão à venda por R$ 70 (meia promocional) na bilheteria digital, Casa do Olodum e, no dia, terão vendas no local.

Este ano, o bloco fará uma homenagem às Aldeias Ujaama, estilo de vida escolhido pela Tanzânia com a implantação do socialismo, cuja marca principal foi a valorização das diferentes comunidades do país e sua cultura.

O Bloco também apresenta seu novo tema e conta um pouco da história desse povo africano e sua cultura, para o Desfile do bloco no carnaval 2024: Wodaabe: O Povo do Sorriso – Uma História de Beleza, Diversidade e Poder Feminino