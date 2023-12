Operação fiscaliza fábricas de gelo para análises de qualidade | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Vigilância Sanitária (VISA), começou, nesta terça-feira, 19, uma operação de fiscalização nas indústrias de gelo. O processo visa verificar o controle dos processos de qualidade através de inspeção sanitária e coleta de produtos para análise laboratorial.

Nomeada de Plano Verão 2024, a coleta e análise do gelo tem como objetivo principal monitorar a qualidade sanitária dos alimentos com a chegada da estação mais quente do ano. Durante um dos períodos mais festivos da capital baiana, as altas temperaturas e o aumento dos eventos de massa, típicos do verão, levam a um crescimento no fluxo de pessoas e, consequentemente, do consumo de determinados produtos, como o gelo.

Ao longo deste mês e início do próximo ano, a equipe técnica da VISA realizará ações de fiscalização em indústrias de gelo para monitorar as condições sanitárias para fabricação deste produto, da água utilizada e, do armazenamento dos produtos, utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), análise microbiológica e de rotulagem destes produtos.

Além das fábricas de gelo, indústrias de alimentos, hotéis, restaurantes e empresas prestadoras de serviços de saúde também serão alvo destas ações.