Pelourinho recebe “Sexta Sambe com a Viola”

Banda Viola de Doze - Foto: Divulgação

O Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, será o palco da “Sexta Sambe com a Viola e Convidados”, uma noite que celebra a força do samba com a banda Viola de Doze. O evento vai acontecer nesta sexta-feira, 10, às 19h.

O evento promete atrair amantes do samba e da música brasileira, baianos e turistas que já lotam a cidade, para uma apresentação vibrante, bem no centro de Salvador. Os ingressos custam R$ 20 e já estão à venda no Sympla.

Além das músicas autorais e clássicos do samba, a banda promete surpresas com a participação de convidados especiais.