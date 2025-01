Polícia Civil fiscaliza show de fogos no Festival Virada

Policiais acompanham montagem de fogos no Festival da Virada - Foto: Ascom | PC

O espetáculo de fogos que acompanha a chegada do ano de 2025 no Festival Virada Salvador terá o acompanhamento da Polícia Civil da Bahia, para prevenir acidentes e garantir a melhor experiência às milhares de pessoas que irão passar o reveillon na arena “O Canto da Cidade”, na Boca do Rio.

A Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) realiza nesta terça-feira, 31, uma ampla operação de fiscalização nos shows pirotécnicos programados para a festa, além de ações integradas para reforçar a segurança durante os cinco dias de celebração.

Com base na Lei 11.631/2009, a CFPC busca garantir o uso seguro de fogos de artifício, prevenindo acidentes e protegendo a saúde pública. Além disso, o órgão realiza diligências para apreender fogos clandestinos ou artesanais e coibir a venda de produtos inadequados para consumo.

Até o momento, duas ocorrências foram registradas no festival, com empresas ajustando a documentação necessária para operar os shows pirotécnicos em conformidade com a legislação.

Trabalho ampliado

As ações não se limitam ao Festival Virada. Somente em dezembro, a CFPC apreendeu 239 mil unidades de fogos de artifício nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Sapeaçu.

Entre os materiais apreendidos, estavam produtos clandestinos, vencidos ou sem informações de fabricação, reforçando a importância do trabalho preventivo para evitar acidentes envolvendo materiais pirotécnicos.