Polícia Civil monta esquema especial para o Festival Virada Salvador | A TARDE

O Festival Virada Salvador, que acontece desta quinta-feira, 28, até o dia 1º de janeiro de 2024, na Boca do Rio, vai contar com um esquema especial da Polícia Civil. Uma Delegacia Especial de Área (DEA) foi montada dentro da festa e registrará as ocorrências relacionadas ao evento e também realizará as autuações em flagrante oriundas de conduções das forças de segurança presentes.

Unidades das regiões vizinhas ao Festival e de localidades turísticas também receberão reforço durante os cinco dias. É o caso da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), da 12ª DT/Itapuã, da 16ª DT/Pituba, da Delegacia de Proteção ao Turista, no Pelourinho, e da Delegacia de Proteção Ambiental, em Praia do Forte. Além disso, a Central de Flagrantes Online estará funcionando 24 horas, a fim de agilizar ainda mais os procedimentos policiais do evento.

Segundo a polícia, baianos e turistas também vão poder contar com o assistente virtual da Polícia Civil, Paulo César. Por meio do WhatsApp 71 99973-7729, o atendente automatizado vai tirar as dúvidas mais frequentes do cidadão sobre ocorrências e também indicar a localização da delegacia mais próxima – entre outros recursos.

A DEA vai funcionar 24 horas nos dias do Virada Salvador. Já as outras delegacias que contarem com reforço, assim como todas as unidades territoriais vinculadas ao Departamento de Polícia Metropolitana, atenderão normalmente ocorrências não vinculadas ao evento.