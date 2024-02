Prefeitura realiza ação com diversas modalidades esportivas nas praias | A TARDE

A Prefeitura de Salvador realizou uma ação com diversas modalidades esportivas nas praias da capital baiana. O projeto "Sempre Verão Salvador" foi idealizada pela Associação de Remo Salvador (ARS) e o Clube Kaiaulu Va’a, em parceria com Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

O evento, que começou neste sábado e terá ainda outras edições, foi gratuito e teve ainda atividades culturais.



Aulas monitoradas de canoa havaiana, alongamento, funcional na areia, hidroboxe e futevôlei foram disputadas pelo público, que teve direito a café da manhã, apresentações de Dança Tahitiana, de banda de percussão, da Orquestra de Berimbau, DJ Roger N Roll e da Embaixadora do Sempre Verão, a cantora Márcia Castro.

“O Sempre Verão Salvador teve início hoje e foi um sucesso com a oferta de 100 vagas por ordem de chegada. Ao todo o projeto oferecerá 800 vagas para crianças a partir dos 10 anos. E, para participar, é muito simples, basta apresentar documento de identificação com foto e fazer a inscrição no local. Apenas os menores de idade que precisam estar acompanhados por um responsável. Essa é mais uma iniciativa para fomentar o esporte e o lazer em nossa capital e reforçar a implementação de políticas municipais de esporte”, frisou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

“O intuito é democratizar o acesso às práticas de esporte e lazer, fortalecendo a participação social e o exercício da cidadania, oferecendo a possibilidade de desenvolvimento de habilidades esportivas e culturais em nossa cidade”, acrescentou Magalhães, complementando que projetos como este oferecem ainda vivências para o desenvolvimento humano, fomentando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O número de inscritos ultrapassou o volume de vagas disponíveis. Foram mais de 150 pessoas participando das atividades, e a modalidade mais procurada foi a canoa havaiana.

Além desse final de semana, as atividades terão continuidade sempre no mesmo horário, nos dias: 17 e 18 de fevereiro na praia da Ribeira; 24 e 25 de fevereiro na Praia de Paripe/Tubarão; e nos dias 02 e 03 de março na praia de Itapuã.