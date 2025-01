Preparação mobiliza equipes para a Festa de Iemanjá

Escultura deve voltar ao aspecto original da obra feita pelo artista Manoel Bonfim - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Com a chegada do verão vem também a expectativa para as festas do período e poucas são tão aguardadas quanto a Festa de Iemanjá. Para a celebração, foi dado o pontapé inicial. Restauração da escultura de Iemanjá, localizada em frente a Casa do Peso, manutenção dos barcos que participam da festa, reunião dos pescadores para definir questões do evento; são alguns preparativos que estão acontecendo.

A expectativa para a celebração deste ano é que a estátua de Iemanjá esteja com o aspecto original do trabalho feito pelo artista Manoel Bonfim resgatado. Esse processo inclui a remoção das camadas de tinta da obra e do pedestal, restauro da coroa e do abebé, recomposição das conchas que revestem o pedestal, preenchimento das lacunas existentes e pintura de Iemanjá, conforme o gerente de patrimônio cultural da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Vagner Rocha.

O órgão contratou a equipe técnica do Studio Argolo para a realização do trabalho. É esperado que a estátua retorne a sua cor original e que volte a ser vista sua base de búzios, que estava coberta por tinta.

Outras iniciativas incluem a requalificação de seis embarcações que participam do rito, incluindo o barco Rio Vermelho, que leva o presente dos pescadores. O dono da embarcação e pescador, Fernando Lopes, também vai participar do processo que deve começar ainda esta semana.

“Janeiro para gente pescador é um mês tenso. Muito trabalho para arrumar as embarcações e a logística de toda a festa. Comprei o barco faz alguns anos para manter essa tradição viva, torná-lo patrimônio histórico”, conta Fernando.

Ontem, aconteceu a primeira reunião dos pescadores para definir o tema da celebração deste ano, entre outros detalhes, porém não houve avanço na discussão. Uma nova reunião está prevista para a próxima sexta-feira

Além dos investimentos diretos na festa de ano, a FGM também busca proteger e valorizar a Festa de Iemanjá por meio do desenvolvimento de um plano de salvaguarda da tradição. Vale lembrar que a celebração foi reconhecida como patrimônio imaterial de Salvador, por meio de decreto municipal de 1º de fevereiro de 2020.

“A salvaguarda é justamente esse espaço de preservação que assegura a festa como patrimônio cultural da cidade. Tudo é construído a partir desse diálogo com os pescadores da Colônia Z1, buscando entender quais suas necessidades, urgências e emergências para que a festa continue existindo”, explica o diretor de patrimônio e equipamentos culturais da FGM, Chicco Assis.

O plano é que o documento e o resultado de todos os preparativos sejam apresentados no dia 28 deste mês, durante a edição do “Projeto Patrimônio é…”, que vai tratar sobre a festa.