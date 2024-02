Projeto leva shows gratuitos para Itacaré neste sábado | A TARDE

Com a proposta de promover a cultura de forma sustentável, o projeto Música na Árvore – Solar, que já percorreu várias cidades do Brasil e três países da Europa, chega a Itacaré neste sábado, 27, com apresentação gratuita de bandas e DJ’s na Praça São Miguel (orla), a partir das 16h. Dentre as atrações, DJ Caipiçara, Banda Putorkestra! e DJ Wez Malora e a banda No Stress.

O projeto integra as comemorações pelo aniversário de 292 anos da cidade. A matriz energética do evento é fotovoltaica e a energia é obtida através de um carro que funciona como uma estação solar, um veículo equipado com placas solares e um sistema avançado de armazenamento.

“É um projeto musical pioneiro, que usa a energia solar como fonte para alimentar o sistema elétrico dos shows, contribuindo para a transição energética’, explica o produtor cultural André Trindade, um dos idealizadores do projeto. “É muito gratificante realizar um evento cultural alinhado com as melhores práticas sustentáveis”, acrescenta.

“A cidade de Itacaré tem se consolidado como destino turístico sustentável e está totalmente alinhada à nossa proposta de promover um evento cultural que respeite o meio ambiente, reduzindo a emissão de carbono”, destaca André Trindade.

O projeto, que acontece pela primeira vez na cidade baiana, já teve edições em Brasília, Belo Horizonte, Itaúna, Teixeiras e Viçosa, dentre outros municípios. O Música na Árvore também já circulou pela Inglaterra, Portugal e Suíça.

Por seu pioneirismo, ao aderir a transição energética para realizar um evento não poluente, o projeto Música na Árvore – Solar foi premiado pelo IMEC (Instituto Mineiro de Engenharia e Tecnologia) em 2022.

Oficina de sopro

O projeto também inclui a Oficina de Instrumentos Musicais, Rotina de Estudos para Instrumentos de Sopro, ministrada pelo músico mineiro João Vianna, que comanda uma das principais atrações do projeto, a banda No Stress. O músico, que tem trajetória de destaque na música instrumental, também já tocou com nomes como Lulu Santos, Skank, Pepeu Gomes e 14 Bis.

A oficina acontece no dia 27, às 10h, no Núcleo Pedagógico de Música. A atividade será gratuita, com acesso por ordem de chegada, e voltada para músicos de sopro, grupos musicais e pessoas interessadas.

Com quatro horas de duração, a oficina vai abordar temas como aquecimento e exercícios para desenvolver resistência, afinação, escalas e arpejos, técnicas de equilíbrio das notas e tocar em naipe, interpretação, diferentes tipos de música brasileira, dentre outros.

Programação:

16h – DJ Caipiçara

17h – Banda Putorkestra!

18h – Banda No Stress

19h- DJ Wez Malora





Serviços Música na Árvore – Solar Apresentações do DJ Caipiçara, Banda Putorkestra!, Banda No Stress e DJ Wez Malora Onde: Praça São Miguel, na orla de Itacaré Horário: a partir das 16 horas Gratuito / Aberto ao público