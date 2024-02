Público do FV 24 pode contribuir para reciclagem de resíduos sólidos | A TARDE

Curtir os shows dos artistas preferidos e ainda contribuir para o meio-ambiente. É o que tem feito o público do Festival de Verão 24, que conta com a Tenda Sustentável da Coca-Cola, que tem a proposta de conscientizar sobre a economia circular e o empoderamento socioeconômico.

Trata-se de um centro de reciclagem para coleta e triagem de resíduos gerados durante o festival. O local é aberto à visitação do público permitindo que todos acompanhem o processo de separação dos resíduos para reciclagem. A proposta é engajar e promover a geração de renda e protagonismo para os trabalhadores de reciclagem.

Na última edição do festival, a iniciativa coletou e destinou mais de duas toneladas de resíduos. Para este ano, o trabalho é novamente realizado pela Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), que vai triar e beneficiar os resíduos que serão comprados novamente por meio do programa Recicla Solar. A compra dos resíduos gera renda para as famílias dos cooperados e impulsiona a cadeia de reciclagem no Estado.

Nos últimos três anos, o projeto Recicla Solar coletou 20 mil toneladas de resíduos e atualmente está em oito estados brasileiros. A meta para 2025 é coletar 15 mil toneladas de resíduos, chegando as 35 mil toneladas.