Público revela expectativa para segundo dia da Virada Salvador

Ednei do Carmo quer curtir a sofrência de Thiago Aquino - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

A segunda noite do Festival Virada Salvador acontece neste sábado, 28, com muitas atrações. Centenas de pessoas marcam presença na Arena Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, para curtir as apresentações, a exemplo de Cristiane Coelho que comparece ao evento pela primeira vez.

"A primeira vez na vida que eu estou aqui no Festival Virada Salvador", sinalizou a mulher. A estreante no evento contou que deseja ver Olodum e Bell Marques.

Além disso, Cristiane revelou um outro motivo especial. O filho adolescente que não estava com ela no momento enfrentou um câncer e logo depois fez um pedido. "Depois de enfrentar um câncer ele me fez prometer que traria ele, então estamos aqui", falou.

Leandro de Jesus e Juliana esperam por grandes shows | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

O casal Leandro de Jesus e Juliana também quer curtir muito o som da banda Olodum e de Bell Marques, mas antes aproveitaram a roda-gigante. "Eu vou dar uma volta na roda gigante com minha esposa e curtir", afirmou Leandro.

Já Ednei do Carmo garantiu que queria curtir a sofrência de Thiago Aquino e admitiu: "Eu vou me emocionar um pouquinho".

Na noite deste sábado o público vai curtir no palco principal Olodum, Thiago Aquino, Bell Marques, Psirico e João Gomes.