Quase 4 mil bombeiros vão atuar nos circuitos do Carnaval de Salvador | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai atuar com um efetivo de mais de 3.600 servidores em 206 postos de serviços durante o Carnaval de Salvador, além das viaturas que estarão em pontos estratégicos nos arredores da folia de Momo.

Os agentes vão estar nos postos elevados de observação e a pé em todos os circuitos da folia, observando e orientando os foliões, assim como atendendo todas as ocorrências que porventura aconteçam, de forma célere e precisa.

“Vamos estar atentos diariamente para as demandas que possam surgir. Nossos militares estarão em pontos estratégicos nos três circuitos oficiais e também no Carnaval dos bairros. Vamos atuar, por mais um ano com uma tropa altamente capacitada, não apenas na parte técnica, onde seguimos todos os protocolos internacionais de segurança, mas também no quesito empatia, pois nos colocamos no lugar da vítima para que os atendimentos sejam o mais ético e humano possível”, explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini.

Serviço ordinário continua nos quartéis

Outros bombeiros vão permanecer nos quartéis da capital baiana. O objetivo é manter a atividade administrativa e operacional para que as demandas que aconteçam fora dos circuitos da festa de Momo, também sejam atendidas com celeridade, assim como as necessidades administrativas.

"Nosso serviço não para. Estaremos diariamente com efetivo nos quartéis, prontos para qualquer situação que possa acontecer, independentemente daqueles bombeiros que vão estar dentro do Carnaval”, completou o comandante-geral. O CBMBA pode ser acionado através da central 193.