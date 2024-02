Rafinha Asas se apresenta em vários palcos de Salvador no Carnaval | A TARDE

O cantor Rafinha Asas vai se apresentar em vários palcos de Salvador durante o carnaval de 2024.

Na quinta-feira, 8, o cantor se apresenta na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho em show que conta com o apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), do Governo do Estado da Bahia.

No domingo, 11, ele encara fará duas apresentações. Primeiro, ele comanda o palco da festa no bairro de Plataforma. Na sequência, segue para embalar o público na Boca do Rio. Os dois shows fazem parte do projeto “Carnaval nos Bairros”, da Saltur junto com a Prefeitura Municipal de Salvador.

Na terça, 13, o cantor vai leva arrocha e romantismo para o bairro de Pau da Lima. No repertório das apresentações, clássicos do arrocha, além de canções que fazem parte do mais recente trabalho do artista.

Conheça o trabalho do artista.