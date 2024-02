Ricky Martin se encanta ao ver Ivete em trio: “Tenho que ir à Bahia” | A TARDE

Após assistir um vídeo de Ivete Sangalo comandando um trio elétrico e arrastando uma multidão, o cantor e compositor porto-riquenho Ricky Martin se demonstrou encantado com o que viu.

A cantora compartilhou um trecho da abertura do Carnaval de 2023, no Farol da Barra e questionou os seguidores o que as cenas despertavam.

Entre as respostas, Ricky afirmou que, após assistir ao vídeo, sentiu vontades de vir à Bahia.

“Meu Deus! Todo arrepiado aqui. Tenho que ir à Bahia para o Carnaval”.

Confira a publicação.