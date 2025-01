Riscos na piscina: local de lazer das crianças exige cuidados

- Foto: José Simões/Ag A TARDE

É durante o verão com as férias escolares e “um sol pra cada” que as piscinas dos condomínios passam a ser mais frequentadas por famílias. Mas mesmo no momento de alegria é preciso atenção ao risco dos pequenos brincando na água. Apenas em 2024 foram registrados 88 chamados para afogamentos, conforme o Samu Metropolitano Salvador - que inclui nove municípios, além da capital. Destas ocorrências, 17 aconteceram com crianças (menores de 12 anos), incluindo em piscinas de condomínio, como no caso da menina de 3 anos que morreu após se afogar na piscina de prédio no Imbuí, em novembro.

Para evitar ocorrências com as crianças em piscinas é preciso ações para prevenção, segurança e educação dos condôminos e até mesmo dos pequenos. Após ver as crianças brincarem de dar cambalhotas ou de briga de galo - quando duas pessoas sobem no ombro de outras duas e tentam derrubar a outra dupla na água - na piscina, a síndica moradora, Luciana Almeida, teve a ideia de fazer um momento educativo sobre o espaço com as crianças.

“Criança e adolescente é assim. Eles não têm medo e acham que tudo é permitido. Essas piscinas não têm essa profundidade toda. Um menino cair de cabeça é uma pancada muito forte, então a gente estava sempre reclamando”, conta a síndica. Luciana reuniu crianças e pré-adolescentes para um lanche e para mostrar o perigo deles se machucarem na água. Ela apresentou fotos e vídeos sobre segurança na piscina e os cuidados que eles deveriam tomar. E o resultado foi ótimo, de acordo com a síndica.

“Surtiu um efeito espetacular. Agora, eles têm mais consciência da responsabilidade que têm em relação ao banho de piscina e até cobram quando veem outro aprontando. Ainda aproveitamos pra falar sobre outras áreas do condomínio”, comenta. Após o sucesso da empreitada no verão passado no condomínio Palazzo San Pietro, na Vila Laura, a síndica vai realizar o momento educativo mais uma vez no local e planeja adotar a medida em outro condomínio que administra. “Recomendo que todo síndico exerça esse papel de educar as crianças no item mais perigoso dos condomínios que é a piscina”.

Atenção necessária

Além da ação condominial é preciso que os pais tenham atenção de que os acidentes não acontecem apenas com o filho do outro. Conforme a pediatra e secretária da Sociedade Baiana de Pediatria (Sabope), Kátia Baptista, são necessários cuidados diferentes de acordo com a faixa etária da criança. Crianças de três e quatro anos precisam de acompanhamento próximo, não podem ser deixadas sozinhas na água.

Porém, mesmo com crianças um pouco maiores, é necessário ficar de olho nas brincadeiras que estão fazendo. Orientar para que não corram na beira da piscina, não empurrem ninguém na água, não mergulhem de cabeça, evitem brincadeiras de pegar algo no fundo da piscina, são os cuidados indicados por Kátia, além da necessidade de supervisão.

“As crianças menores são mais fáceis de ter o afogamento porque elas são rápidas e um segundo que a gente não olha pode acontecer algo. As maiores, ocorre muito de ter afogamento por achar que tem condições de fazer o que quer, mas não tem. Acha que consegue atravessar a piscina toda mergulhando, mas não consegue, ou acha que pode ir até a área do fundo segurando na beira e às vezes a mão cansa e escorrega e aí não consegue voltar mais”, diz a pediatra.

O gerente do Samu de Salvador, Ivan Paiva Filho, reforça que essa atenção constante às crianças é fundamental. “É um cuidado que a gente precisa ter, deixar sempre sob visualização direta de alguém responsável. Mesmo com boia, porque a criança pode tirar”. A recomendação é para que sempre que possível os pais coloquem seus filhos em aulas de natação.