Saiba quem são as princesas e rainha do Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador já tem a sua rainha e princesas que foram eleitas em um concurso acirrado. O resultado saiu durante a eleição realizada na noite de terça-feira, 30, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Naíra Cruz de Oliveira, de 25 anos, foi eleita rainha.

Também foram escolhidas as princesas da festa momesca. São elas: Daiane Gomes, de 37 anos, e Inara Carneiro, de 25. Ao todo, 12 candidatas participaram do concurso, que teve como tema "Baianidade". Além do título, a rainha recebe a quantia de R$ 7 mil, enquanto as princesas ganham R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente.