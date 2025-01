Salvador celebra o verão com novos espaços e tradições; confira

Bicicletário é alternativa de mobilidade sustentável - Foto: Clara Pessoa/Ag A TARDE

Salvador, com suas cores, sabores e calor humano, recebe mais uma temporada de verão com inúmeras novidades. A capital baiana, já consagrada como um dos destinos mais vibrantes procurados do Brasil, ganha novos espaços e revisita suas tradições para atrair baianos e turistas. Este ano a reabertura de museus, revitalização de orlas e novos projetos incentivam a mobilidade e o lazer.

Um dos destaques de visitação é a reabertura do Museu Rubem Freire de Carvalho Tourinho, na Basílica do Senhor do Bonfim. O espaço, que reúne peças históricas ligadas à fé e aos milagres atribuídos ao santo, promete ser uma parada obrigatória para quem busca conexão com a cultura e a espiritualidade local.

Padre Edson, responsável pelo museu, destaca. “Os ex-votos têm um valor cultural, religioso e espiritual. Assim, ao visitar [o museu] e contemplar os ex-votos, as pessoas são ajudadas a renovar a fé, a despertar para que possam também recorrer à proteção do Senhor do Bonfim e obter aquilo que desejam para o bem da sua saúde ou para a resolução de um problema”.

Para além das tradições religiosas, Salvador também aposta em cultivar seus pontos turísticos. A orla da Ribeira, por exemplo, continua sendo um dos locais mais queridos pelos moradores. Com vistas deslumbrantes e o famoso sorvete da região, é um destino certo para famílias e grupos de amigos.

Mobilidade sustentável

Para quem deseja aproveitar o verão de maneira mais sustentável, o bicicletário de Itapuã surge como uma alternativa inovadora; um convite a redescobrir a cidade sob uma nova perspectiva.. Edivan Cruz, coordenador do bicicletário, destaca que a estrutura foi pensada para atender diferentes públicos. “Criamos um espaço ideal para quem quer pedalar por lazer ou como transporte. Já realizamos quase 5.000 aluguéis desde a inauguração, e o retorno tem sido muito positivo”.

Uma das grandes novidades do verão soteropolitano, o bicicletário de Itapuã oferece aluguel de bicicletas, manutenção, aulas de ciclismo e passeios guiados. O projeto da Associação Parceiros da Alegria, com apoio da Prefeitura, busca incentivar a mobilidade sustentável e promover momentos de lazer , tem base num dos bairros mais emblemáticos da cidade.

Edivan Cruz explica que a ideia inicial era atender trabalhadores locais, mas o lazer acabou predominando. “Percebemos que a maioria das pessoas busca as bicicletas para momentos de diversão em família ou com amigos. Oferecemos até bicicletas com cadeirinhas para crianças, que têm sido um grande sucesso”. O espaço também organiza passeios ciclísticos, como o que ocorrerá no dia 5 de janeiro, com destino ao Farol da Barra.

O bicicletário se conecta a novas rotas pela cidade, como o trecho recentemente revitalizado da orla de Pituaçu.

Encanto das praias

As praias de Salvador são, sem dúvida, um dos maiores atrativos da capital baiana durante o verão. Conhecidas por suas belezas naturais, águas mornas e paisagens que mesclam urbanidade e natureza, elas atraem tanto moradores quanto turistas que buscam lazer e conexão com o mar.

Entre as mais procuradas estão as praias da Barra e Rio Vermelho, que oferecem infraestrutura completa e atividades variadas. João Pedro, publicitário, ressalta a preferência por esses locais. “Com o calor, as praias são sempre as melhores opções quando penso em sair (...). Mas acho um programa muito legal também visitar museus e ir ao Pelourinho, ver o que está rolando por lá”.

Outros destaques incluem a praia do Museu de Arte Moderna (MAM), que vem ganhando a atenção de quem deseja explorar novos cenários. “Estou querendo muito conhecer o Museu da Misericórdia, que acabou de ser reaberto. E quero conhecer a praia do MAM também, pois ainda não fui lá”, acrescenta João, reforçando o charme dos espaços que aliam cultura e natureza em Salvador.

Para quem busca tranquilidade, Jaguaribe e Itapuã são ótimas escolhas. Essas praias oferecem cantinhos perfeitos para relaxar ou desfrutar da culinária local, com barracas que servem delícias como moquecas, acarajés e batidas. Não importa o estilo do visitante, Salvador tem uma praia para cada perfil, pronta para tornar o verão inesquecível.

Cultura e Gastronomia

Além das paisagens e da infraestrutura, Salvador se destaca por sua rica oferta cultural e gastronômica. A cidade abriga diversos museus e espaços históricos que foram revitalizados para o verão, como o Museu da Misericórdia, e o Mercado Modelo. Esses locais se somam às praias e aos bairros históricos, criando uma combinação irresistível de lazer e cultura.

Romilda Oliveira, lojista e moradora de Salvador, destaca sua admiração pelos pontos turísticos da cidade. “Sempre tive vontade de visitar o Forte de São Marcelo, aquele que parece um círculo no meio do mar. Também adoro o Pelourinho e os bares do Santo Antônio, que viraram modinha e são uma ótima forma de conhecer a cidade”. Para Romilda, o verão é a melhor época para explorar a capital baiana.

Já Maria Clara Valério, estudante de comunicação social, valoriza as experiências gastronômicas que Salvador oferece. “Tem uma sorveteria, na Nossa Senhora da Luz, é um dos meus lugares preferidos. O sorvete de doce de leite é incrível, e eles fazem tudo com aquele toque argentino que encanta”. Para quem prefere algo mais tradicional, os restaurantes da Ribeira e do Rio Vermelho também são ótimas pedidas.

A nova orla de Itapuã, com seus restaurantes e cafés, complementa o cenário ideal para quem quer aproveitar o verão. Salvador, afinal, é um convite permanente para novas descobertas. “Tenho amigos que moram fora e sempre faço questão de levá-los aos lugares que mais amo na cidade. Salvador tem um charme que conquista qualquer visitante”, conta Maria Clara.

Fé e História

A Basílica do Senhor do Bonfim, um dos locais mais icônicos de Salvador, mantém viva a tradição com a reabertura do Museu dos Ex-Votos. O espaço reúne peças que simbolizam milagres e agradecimentos, além de objetos sacros que refletem a religiosidade popular.

Para Padre Edson, o museu tem um papel fundamental na valorização da história religiosa da cidade. “O museu de ex-votos é um espaço de registro dos milagres alcançados pelos fiéis e devotos que, com muita fé, pedem e alcançam. É, portanto, um lugar de constatação de que, também na Igreja Católica, o milagre acontece”, afirma o padre. Ele também destaca que o acervo permanece inalterado, respeitando a configuração original do espaço.

O museu é um ponto de referência para turistas e moradores. “Esse museu é um lugar de referência, registro e também de confirmação de que aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus”, explica Padre Edson.

A visita ao museu é uma oportunidade única de mergulhar na cultura e na espiritualidade da Bahia. Cada peça do acervo, desde objetos de cera até esculturas sacras, carrega uma história que inspira quem passa por ali. Salvador, com seu verão repleto de novidades, reafirma sua posição como uma cidade onde a fé, a cultura e a celebração andam de mãos dadas.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre