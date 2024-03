Salvador registra fevereiro mais chuvoso em 19 anos, aponta Codesal | A TARDE

O mês de fevereiro deste ano em Salvador se destacou por registrar um acúmulo de chuva que ultrapassou em mais de três vezes a média climatológica esperada (98,7 mm), segundo dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

O período foi excepcionalmente chuvoso na capital baiana, totalizando 332,5 mm de precipitação. Esse valor representa o maior volume de chuva para o mês desde 2005, há 19 anos, quando foram registrados 349,4 mm.

Os sistemas meteorológicos atuantes em fevereiro foram sistema de baixa pressão (cavado), ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, canal de umidade associado a um sistema de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico e Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

De acordo com o Cemadec, também foram verificadas altas temperaturas durante o mês devido a atuação de massa de ar quente e seca. As maiores temperatura foram registradas na Base Naval de Aratu, 34,7° C, no dia 04/02, e Ondina, 33,8° C, em 16/02.

Os maiores acumulados de chuvas foram registrados pelos pluviômetros de Ondina (332,5mm), Rio Sena (328,5mm), Liberdade - Vila Sabiá (319,2mm), Bom Juá (317,2mm), Sete de Abril (316,4mm), Retiro (316mm) e Calçada (315,4mm), informam dados do Cemadec.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.