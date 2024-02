Salvador terá pós-carnaval com 18 atrações locais e nacionais | A TARDE

Em Salvador, o verão não acaba na Quarta-Feira de Cinzas. Em 2024, a Prefeitura lança a primeira edição do Viva Verão, evento que vai estender a programação cultural da cidade após o Carnaval. O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quinta-feira (1º) nas redes sociais as atrações musicais do projeto, que terá shows gratuitos na Praça Cairu, no Comércio, entre os dias 16 e 25 de fevereiro.

O Viva Verão, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), terá shows de Mariene de Castro, Gaby Amarantos, AYABASS (Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz), Novos Baianos, Timbalada, Márcia Short, Majur e Glória Groove. A programação também traz apresentações dos blocos Afro da capital baiana, como Malê Debalê, Cortejo Afro, Didá, Ilê Aiyê e o afoxé Filhos de Gandhy, além de participações de Majur, Hiran e o Cortejo Zambiapunga.

“Como o secretário Pedro Tourinho falou ontem, vou soltar a programação do Viva Verão só pra você, viu?! Não conte para ninguém, mas só digo uma coisa: nesse ano, o verão não acaba na Quarta-Feira de Cinzas!”, escreveu Bruno Reis, nas redes sociais.

O projeto nasce tendo em vista que o Carnaval acontece mais cedo em 2024, dando mais tempo para a promoção de eventos que enriqueçam a cultura e fortaleçam o turismo na cidade. Para o titular da Secult, Pedro Tourinho, o projeto reflete na cultura, na economia de Salvador e colabora para ativar ainda mais a região do Comércio.

“Como este ano o Carnaval termina cedo, a melhor estação do ano não pode acabar na Quarta-Feira de Cinzas. A ideia com o projeto é que a prolongue o verão, e, assim o turista continue na nossa cidade, consumindo, interagindo com a nossa cultura, no Centro Histórico e no Comércio, que tem recebido cada vez mais investimentos. O projeto permite aos soteropolitanos e aos visitantes lazer, cultura e mantém nossa economia ativa para Salvador se manter atrativa até o final do verão”, afirmou Tourinho.

Salvador foi apontada como o destino turístico mais desejado do Brasil para 2024, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. A expectativa da Prefeitura é de R$2 bilhões movimentados na economia soteropolitana só durante o Carnaval.

Programação - Os shows acontecerão nos dias 16 (sexta), 17 (sábado), 18 (domingo), 20 (terça), 24 (sábado) e 25 (domingo). As atrações foram pensadas para valorizar artistas de diferentes localidades e fomentar interações multiculturais.

O Viva Verão terá shows solo, participações especiais e apresentações de manifestações culturais como as Ganhadeiras de Itapuã e do Cortejo Zambiapunga, tradicional da cidade de Nilo Peçanha, que abrem o projeto no dia 16. Ainda na abertura, o maior balé Afro do mundo, Malê Debalê, e Mariene de Castro, com participação da compositora e cantora de ciranda pernambucana, Lia de Itamaracá.

No sábado (17), a drag queen Gloria Groove sobe ao palco da Praça Cairu ao lado do cantor Hiran, além das apresentações do Cortejo Afro e da cantora Majur. Já no domingo (18), o primeiro bloco Afro do mundo, Ilê Aiyê, faz uma apresentação especial pós-Carnaval, no ano em que comemora seu cinquentenário. E Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor irão emocionar o público com o show dos Novos Baianos.

O Viva Verão segue na terça-feira (20), com uma apresentação única do Olodum. No sábado, a noite é para mostrar a força da música negra feminina que ecoa por Salvador, trazendo as tradicionais percussionistas da Banda Didá, a cantora Márcia Short, com seus mais de 30 anos de carreira, e a volta das AYABASS, projeto das cantoras baianas Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna, criado em 2018.

No dia 25, domingo, o encerramento do Viva Verão, será um encontro de ritmos e culturas. Apresentam-se o afoxé Filhos de Gandhy, a Timbalada e a cantora Gaby Amarantos, trazendo o tecnobrega do Pará e o som “nortestino”, como a mesma destaca.

Atrações Viva Verão

Dia 16 (sexta-feira) - Malê Debalê / Cortejo Zambiapunga / Mariene de Castro part. Lia Itamaracá / Ganhadeiras Itapuã

Dia 17 (sábado) - Cortejo Afro / Majur / Gloria Groove part. Hiran

Dia 18 (domingo) - Ilê Aiyê / Novos Baianos

Dia 20 (terça-feira) - Olodum

Dia 24 (sábado) - Didá / Márcia Short / Ayabass (Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz)

Dia 25 (domingo) - Filhos de Gandhy / Timbalada / Gaby Amarantos