Salvador vive expectativa e preparação para o Carnaval 2025

Dona de casa e moradora da capital, Edmila Tavares também está ansiosa com a festa - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

Salvador já respira Carnaval. A menos de dois meses para a maior festa de rua do planeta, o clima de euforia começa a invadir as ruas e praias da cidade.

Passeando pela Barra, onde o circuito Dodô ganha vida, Lando Nascimento, 32 anos, reflete o entusiasmo. “Estou muito animado. No ano passado, não consegui vir, mas agora vai ser muito bom!”, afirma o professor de espanhol que veio de Santo Antônio de Jesus para curtir o verão soteropolitano.

O movimento pela Barra já sinaliza a proximidade da festa. Dona de casa e moradora da capital, Edmila Tavares também está ansiosa. “Este ano promete ser melhor que os outros. A Barra é o coração do Carnaval!”, comenta com um sorriso.

Entre turistas e moradores, a alegria é contagiante. A cidade se prepara para receber milhões de foliões em um evento que promete superar as edições anteriores, com novidades que vão desde a organização dos circuitos até a ampliação de estruturas para ambulantes.

Preparativos

Por trás da animação, a logística envolve esforços de diversos setores. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), comandada por Alexandre Tinoco, já iniciou a montagem das estruturas no circuito Barra-Ondina. Uma das novidades é a ampliação da plataforma para ambulantes, que terá 600 metros, acomodando 400 trabalhadores. “Essa plataforma traz segurança e conforto para quem trabalha e para quem curte”, explica o secretário.

Além disso, as bases operacionais e de segurança estão sendo montadas ao longo dos circuitos. A Guarda Civil Municipal terá esquemas especiais, e equipes de coleta de resíduos, iluminação e controle de preços estarão de prontidão.

A movimentação também está aquecida entre os ambulantes. Mais de 3.200 pessoas se cadastraram para trabalhar. Destas, 400 estarão na plataforma da Barra e as demais atuarão em outros pontos.

Desafios

A ausência do estacionamento da Graça, espaço tradicional para concentração de trios elétricos, é uma preocupação. “Era um local estratégico para distribuir os trios de forma eficiente. Precisamos de alternativas claras para evitar problemas logísticos”, ressalta Ari Andrade, da Associação Baiana dos Trios Elétricos Independentes (ABTI). Uma simulação ocorreu no Vale do Canela.

Outro ponto é a necessidade de nova Central de Apoio para trios elétricos, antes instalada na Graça. “No ano passado, tivemos 27 ocorrências de socorro aos trios. Precisamos de um espaço com mecânicos, eletricistas e borracheiros para garantir o funcionamento dos equipamentos”, reforça Ari.

Já a Central do Carnaval aposta na tecnologia: a assistente virtual “Alegria”. A IA, disponível nas plataformas digitais da Central do Carnaval, foi projetada para fornecer informações rápidas e eficientes sobre blocos, camarotes, artistas e a programação. Com um tom leve e amigável, a IA é capaz de interagir com os foliões.

Turismo

Enquanto as estruturas são ajustadas, o setor turístico celebra a retomada em grande escala. A Secretaria de Turismo de Salvador prevê um número recorde de visitantes. “Este ano, esperamos superar o público de 2024, atraindo milhões de pessoas para os circuitos”, acredita Jairo da Mata, secretário geral do Conselho Municipal do Carnaval.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira