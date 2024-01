Samba Bonfim reúne Tiee, CBX Samba Club, Thiago Soares e Samba e Suor | A TARDE

Nomes do samba nacional e soteropolitanos marcarão presença no Samba Bonfim 2024, que acontece nesta quinta-feira, 11, a partir das 13h, no Terminal Náutico de Salvador, Comércio.

Do cenário nacional, Tiee e Thiago Soares estarão reunidos com os grupos soteropolitanos CBX Samba Clube e Samba e Suor.

Os ingressos estão no 2º lote e podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital. Eles estão divididos em Arena (R$66); Front Stage (R$132); e Lote promocional -Lounge 1 e 2 para 10 pessoas, com direito a consumação de R$1.000,00 (R$ 3.000).

Serviço

Evento: Samba Bonfim 2024

Quando: 11/01, às 13h

Local: Terminal Náutico de Salvador, Avenida da França s/nº, Comércio – Salvador/Bahia

Atrações: Tiee, Thiago Soares, CBX Samba Clube e Samba e Suor.

Ingressos: Bilheteria Digital