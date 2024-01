Santinha ou diabinha? Fãs do GG brotam a caráter no 1º Baile | A TARDE

Santinhos ou diabinhos? Para manter a tradição, os fãs do Baile da Santinha, comandado pelo cantor Leo Santana, se vestiram a caráter mais um ano para curtir a festa na noite desta sexta-feira (12), no Wet'n Wild, em Salvador. Neste ano, o evento, que já faz parte do calendário de baianos e turistas na cidade, está sendo realizado com o tema “Cabaret”.

Vestida de anjinha, Isabela Lima, mineira de 24 anos que mora em Irecê, revelou, em entrevista ao Portal MASSA!, que vai curtir pela primeira vez o Baile da Santinha.



“Estava ansiosa para esse baile; há muito tempo queria participar. Estou aqui por causa de Léo Santana e porque vai ter vários artistas juntos; é maravilhoso. Eu não curto muito o carnaval de rua, então, para mim, isso aqui é maravilhoso”, afirmou a jovem, ao lado do noivo Matheus Pacheco, de 24 anos.

Em seguida, a também mineira Juciany Fernandes, de 31 anos, que estava de diabinha, afirmou que o Baile da Santinha é a entrada para curtir o Carnaval.



“A gente veio pela expectativa de poder aproveitar a festa e um pouquinho o Carnaval. Tem outras opções aqui além de Léo; tem Gustavo Lima, Kevin... Kevin e Wesley Safadão... então, vai dar uma animada boa até o GG começar”, finalizou ao lado do namorado mineiro.