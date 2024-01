Shows e gastronomia: Festival Praia do Forte com Dendê começa dia 11 | A TARDE

A partir da próxima quinta-feira, 11, a Praia do Forte vai receber uma experiência multissensorial com direito a Feira Gastronômica, Oficinas, Concurso e Shows. É o Festival Praia do Forte com Dendê, que acontece até 24 de fevereiro, oferecendo uma variedade de atrações.

Na programação, está a abertura na Vila de Praia do Forte, dois dias de apresentações no Castelo Garcia D´Ávila, exposição literária, feira de artesanato, feira gastronômica e bate-papo musicado. Os principais shows incluem artistas renomados como Luiz Caldas, Filhos de Jorge, Márcia Freire, Ruan Santana e Banda Monarka.

A curadoria gastronômica está a cargo do Chef Sandro Borges, com a participação de vários restaurantes. Proprietário dos restaurantes Varanda Gourmet e o Porco, Sandro é mestre assador, especializado em Cozinha de Fogo e referência na gastronomia Comfort Food. “Com este festival, pretendemos descobrir novos sabores e proporcionar a oportunidade para que as pessoas saboreiem receitas recriadas a partir das tradições da antiga Vila de Pescadores de Praia do Forte”, afirma Thaise Costa Pinto, idealizadora do projeto.

Falando de comida, o Circuito Gastronômico na Vila de Praia do Forte reunirá 26 restaurantes locais que se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais. Será promovido o Concurso “Terra e Mar”, que tem por finalidade promover a gastronomia local, visando estimular a criatividade de seus participantes e selecionar, de acordo com critérios estabelecidos, os pratos que melhor representam as características dos sabores e cores da gastronomia Bahiana, levando em conta seus ingredientes, iguarias e a cultura que rege a pluralidade local, em comemoração aos 473 anos da Primeira Edificação Portuguesa no Brasil

Além disso, na Feira Gastronômica montada no Castelo Garcia D'Ávila nos dias 12 e 13 de janeiro, o público poderá degustar da culinária baiana a preços populares na Mercearia do Dendê. Já no dia 19 de janeiro, no Restaurante IT's Rock, localizado no Projeto Baleia Jubarte, acontece o evento Brasas com Dendê, com a participação do Chef Negão Maria, que ensinará aos turistas e baianos como preparar a Sapeca, tradição popular em preparar o peixe na brasa pelos pescadores locais.

Uma oficina intitulada "Sabores da Terra" explorará a evolução das práticas alimentares da Bahia, destacando a Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A Cozinha Show, realizada dia 20/01, no Projeto Tamar, revela as potencialidades dos produtos da Agricultura Familiar para a gastronomia e promove a interação entre os saberes da cultura alimentar nas comunidades locais.

Durante as oficinas, comandadas pela Chefe Luciene Carneiro ao lado do seu convidado especial, Adeilson Lisboa, alquimista em drinks, aulas para preparo de drinks com frutas regionais, além de dicas de negócios no ramo. Ainda no Projeto Tamar, acontecerá a exposição do artista baiano Tom Afro.

O Festival Praia do Forte com Dendê é patrocinado pela Coca-Cola, Eisenbahn, Paramana, Link Pj, com apoio da Prefeitura de Mata de São João e Instituto Costa Pinto. A curadoria e produção são assinadas por Thaise Costa Pinto e a Direção musical é de André Leão.

CONFIRA A PROGRAMÇÃO:

11/01 (Quinta) Abertura Oficial do Evento com SAPECA MUSICAL, na Villa da Praia do Forte -

Gratuito

12/01 (Sexta) Shows Márcia Freire e Ruan Santana, Feira Gastronômica e Feira de Artesanato no Castelo Garcia D’Ávila

13/01 (Sábado) Shows de Luiz Caldas e Filhos de Jorge, Feira Gastronômica e Feira de Artesanato no Castelo Garcia D’Ávila

19/01 Evento Brasas com Dendê com show da banda Monarka no Projeto Baleia Jubarte -

Gratuito

20/01 Oficina Sabores da Terra com Aula de Gastronomia (Cozinha Show), Exposição de Artes no Projeto Tamar e Show de Santts e seu som que une o Pop, Soul, Rhythm and Blues, Reggae e a riqueza da música brasileira - Gratuito

11/01 a 24/02 Concurso Terra e Mar nos restaurantes da villa

EXPOSITORES CONFIRMADOS NA MERCEARIA DO DENDÊ (FEIRA GASTRONÔMICA):

Bahia × - Xis Carne, Xis Bacon e Xis Stogronoff de lagosta

Hamburgueria Parillha - Brisket costelinha de porco ao molho de coca-cola

It’s Rock – Restaurante especializado em Hambúrguer Gourmet

Creperia do Totonho – Creperia que homenageia moradores da Vila de Pescadores, uma das mais tradicionais de Praia do Forte

Pingo Doce Cafeteria – Especializada em Cafés da Bahia, Geleias e doces da região

O Porco Restaurante - Especializado em carne suína

Delícias da Clarisse - Chefe especializada em pratos regionais baianos. Prato do Festival: Acarajé, Abará e Camarão na Crosta de Tapioca

Meliponario Polém Dourado – Produtos naturais de abelhas sem ferrão

Capril R.A - Leite e Queijos Artesanais de Cabra

Cachaça Maria Guarda – Cachaçaria fina produzida na Bahia

Casa de Farinha de Imbassaí – Sequilhos e tapiocas.

Jacupema – Produtos e presentes naturais e artesanais

Noa Noa - Produtos com design exclusivo, trazendo a cultura local através do artesanato

Du Bosque Produtos Artesanais – Kokedamas Personalizadas

Bia Lessa- Assessórios afetivos e ancestrais

Dea Monteiro - Cerâmica artesanal contemporânea

Hamburgueria Parillha - Especializado em fogo de chão

Café Blenditto - Café moido e em grão

Ferrari Cakes – Confeitaria Artesanal

Recanto do Poeta – Restaurante de culinária baiana famoso por suas poesias e bolinho de Peixe