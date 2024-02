Som da periferia vai invadir o FV com Psirico e Baco Exu do Blues | A TARDE

Crias das comunidades em Salvador, Psirico e Baco Exu do Blues vão misturar o pagode baiano com o rap no Festival de Verão 2024, neste sábado, 27, no Parque de Exposições da cidade. Com mais de 13 anos de presença no FV, Márcio Victor, vocalista do Psi, contou detalhes do que tem preparado para esse encontro inédito no evento. Ele promete que a colaboração vai resgatar grandes clássicos de sua carreira e de Baco, que não só fizeram história, mas também marcaram a vida de quem mora na periferia baiana.

"É um prazer enorme! Eu sempre tive vontade de gravar algo com o Baco, e de tá junto com o Baco, porque ele é uma expressão do nosso povo. É uma força que vem de Salvador e vai para o mundo, assim como o Psirico também e a nossa música dialoga com o mesmo discurso, por ser uma música preta, uma música para todos, com uma linguagem que fala sobre a realidade do nosso povo, que canta sobre as verdades do nosso povo", iniciou.

"E vai ser emocionante, porque o repertório e a estrutura estão sendo muito bem conduzidos por toda equipe. Então, estamos indo com coração grato, feliz, ano passado a gente fez um super show com Daniela Mercury, em uma ação publicitária que foi muito top, fizemos uma hora de show e o povo queria mais. E esse ano vai ser desse jeito, um modelo diferente, a gente tá muito feliz, vamos apresentar os nossos grandes clássicos", afirmou em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!.

Um ano para a festa de debutante

Em seguida, o vocalista da Psirico falou sobre a sensação de retornar pela 14ª no Festival e a importância desse encontro de estilos musicais e culturais. "A importância de retornar ao Festival, é a força da junção do pagode e do rap, é o verdadeiro pagorap que está fazendo história, e ano passado a gente fez um show muito lindo, onde eu convidei Larissa Luz, Emanuele, e as Scheilas do É o Tchan, fizemos um show lindo e vai ser histórico a mistura com o Baco", declarou.

Pagodão transmite cultura e força para o gueto

Cria do Engenho Velho de Brotas, bairro popular de Salvador, Márcio Victor refletiu sobre o seu papel e o de Baco Exu do Blues como referências e fontes de inspiração para jovens que enfrentam desafios ao buscar carreiras artísticas em um cenário muitas vezes difícil.

"Eu enxergo esse papel com muita responsabilidade, durante 20 anos a gente vem mantendo o pagodão da Bahia ao nível internacional. E o pagode e o rap são portas de entrada para talentos e pessoas, que sonham em levar essa cultura para frente. A gente sabe que não é fácil, não foi fácil para gente, tivemos que dar uma volta ao mundo para que nosso ritmo fosse aceito por todos, e até hoje a gente faz isso", destacou.

"Não é fácil, porém, hoje com a chegada do Baco, escutado no mundo inteiro, premiado no mundo inteiro, Psirico também abriu a vertente do pagodão baiano para a nova geração. Isso me deixa mais orgulhoso, e ainda com mais responsabilidade de continuar abrindo portas, fazendo encontros como esses que mostra para a nova geração que é importante está unido. Independente do estilo de cada um, cada escolha para sua carreira, mas é um legado muito importante para que outros ocupem espaços", declarou Márcio Victor.

Encontro que pode acabar nos estúdios

Diante do encontro no Festival de Verão, o artista revelou o desejo de fazer uma colaboração musical com Baco Exu do Blues e o convidou para se apresentar em seu trio durante o Carnaval de Salvador.

"Márcio Victor e Baco no estúdio seria histórico, seria muito inovador, porque seria o verdadeiro primeiro encontro do pagorap, e estaremos criando uma nova vertente da música. Estou louco para que chegue esse momento, vai muito forte, bom para gente e para a história da nossa música baiana no mundo. Estamos esperando o momento certo chegar e no Carnaval, Baco está convidado para o meu trio, o meu trio é dele, o dia que ele quiser ir ele pode ir, cantar, tenho certeza que ele vai amar ver a força do nosso povo de cima do trio elétrico, espero que seja em 2024. O convite está feito!", finalizou.

Confira a programa do Festival de Verão por palco

O Festival de Verão 2024 traz uma line up diversa, com a promessa de ser um esquenta para o Carnaval. Neste ano, o FV terá três palcos: Ponte, Cais e Rua. O Palco Rua é a grande novidade do evento, pois dará espaço para artistas que estão começando a carreira. Confira agora a programação de sábado (27) e domingo (28).

No Sábado (27)

No Palácio Cais:

Quabales convida Aila Menezes

Ivete - Show Exclusivo

Ceelo Green - Atração Internacional

Iza convida Liniker

No Palácio Ponte:

Carlinhos Brown & BaianaSystem

Bell Marques convida Cláudia Leitte

Cabelinho convida TZ do coronel

No Palco Rua Coke Studio:

Diggo convida Rafinha RSQ

Illy convida Dom Chicla

Pedro Pondé convida Letícia

Uma Dama

Depois do Camarote Smirnoff: Danniel Vieira

No domingo (28)

No Palácio Cais:

Teto convida Matuê

Léo Santana convida Luísa Sonza

Lulu Santos convida Gabriel O Pensador

Gloria Groove convida Péricles

No Palácio Ponte:

Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes

ÀTTOOXXÁ

Thiaguinho convida Maria Rita

Momento Histórico FV24 - Caetano Veloso - Show do álbum TRANSA

Seu Jorge convida Mano Brown

No Palco Rua Coke Studio:

Tiri convida Márcia Castro

Sambaiana convida Nêssa

Filhos de Jorge

O Kannalha