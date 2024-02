Sósia de Ronaldinho Gaúcho faz sucesso no Festival de Verão | A TARDE

Quem circula pelo Festival de Verão 2024 neste domingo, 28, pode se deparar com o jogador Ronaldinho Gaúcho…Quer dizer, acha que está com o jogador, mas na verdade é o sósia dele, José Robson Batista.

Sucesso nas redes sociais, o alagoano radicado no Rio de Janeiro contou, em entrevista ao Grupo A TARDE, como tem sido a experiência de ser abordado pelas pessoas no festival. Segundo ele, é um "assédio saudável”.

"Para mim, é normal e prazeroso. Já estou acostumado a passar por isso. É engraçado que muita gente vem falar comigo realmente achando que é o jogador. Adoro essa recepção, esse calor humano. Lido bem com isso e me faz muito bem" disse ele, que já trabalha como sósia do atleta há 15 anos.

Curtindo pela primeira vez o Festival de Verão, Robson disse que veio ver o rapper Matuê. "Gosto bastante do som deles, vim nessa expectativa".