Sucesso do Parangolé, “Perna Bamba” atinge 5 milhões de visualizações | A TARDE

Disponível nas plataformas digitais desde 15 de dezembro, a música “Perna Bamba”, do Parangolé, alcançou 5 milhões de visualizações neste fim de semana.



Na voz do vocalista da banda, Tony Salles, o hit do verão tem a participação especial do ex-Parangolé Léo Santana, que está em carreira solo desde 2013.

Com as visualizações, “Perna Bamba” entrou na lista das 100 músicas mais tocadas do Brasil nas plataformas digitais, especialmente nos streamings Spotify e Deezer.

A composição é assinada por Shylton Fernandes, Tinho WT, Lucas Medeiros, Gabriel Cantini, Breno Major, Gabriel BK, Newton Fonseca e Batidão Stronda.