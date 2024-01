Sucessos de Jorge e Mateus esquentam público no Festival da Virada | A TARDE

Terceira banda a se apresentar no palco principal da Arena Daniela Mercury, a dupla Jorge e Mateus encantou o público de Salvador em mais uma oportunidade. Músicas das antigas e de momentos mais atuais tomaram conta do repertório dos artistas.

Presença confirmada em diversos eventos de Salvador, Jorge e Mateus tocaram em 2023 no São João, festa realizada no Parque de Exposições em junho.

A novidade que chegou com a apresentação no Festival da Virada é o retorno da dupla para a capital baiana em 2024. Os músicos levar para a capital baiana a turnê "Único", que tem rodado diversas cidades do Brasil.

O evento desta noite contou com a abertura do cantor Lincoln. Em seguida, o rapper Xamã fez sua apresentação. A noite segue com Bell Marques, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Thiago Aquino.