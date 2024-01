Tambores do Olodum abrem segundo dia do Virada Salvador; veja as fotos | A TARDE

O segundo dia do Festival Virada Salvador foi iniciado com o ritmo vibrante e envolvente da banda Olodum. Vestidos com camisas e colares coloridos, o público fiel contribuiu para uma atmosfera vibrante nesta sexta-feira, 29.

O vocalista Lucas Di Fiori prometeu um show quente, destacando novidades e canções românticas durante a apresentação.

"Compilamos bastante o repertório. Preparamos novidades, músicas românticas e históricas e esperamos que a galera curta bastante".

Ele anunciou também as Terças da Benção e ensaios gratuitos do Olodum a partir do dia 2 de janeiro. Para o Carnaval, estão previstas participações especiais, incluindo Lazinho, o cantor mais antigo do bloco afro, e a presença de Lucas Di Fiori, Narcizinho e Mateus Vidal.

As vendas de fantasias serão exclusivas para o desfile de domingo na Barra, enquanto nos demais dias, o Olodum desfilará como Bloco Popular, sem cordas.

Além de Olodum, passam pelo palco principal ainda Nadson, O Ferinha, BaianaSystem, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Alok e Léo Santana.

Confira as fotos:

