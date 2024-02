Tio Paulinho comanda trio elétrico em bailinho para criançada | A TARDE

Uma festa de Carnaval exclusivo para a criançada vai animar os pequenos neste sábado, 27, durante o tradicional Bailinho do Bloco Happy, no estacionamento G0 do Shopping Bela Vista, a partir das 17h. A festa terá alegria garantida com Brinquedos All Inclusive e mais de 40 personagens infantis.

“Eu fui escolhido pelas crianças e hoje tenho a alegria de ver a segunda geração dos meus foliões pulando e se divertindo conosco já com seus filhos”, celebra o anfitrião do baile e do bloco Happy.

Com direito a trio elétrico pranchão, a banda Tio Elétrico, a cantora Mariana Silva e o anfitrião da festa prometem agitar os pequenos.

“A criança é um ser brincante. Neste tempo de tanto apelo do digital, os pais devem estar atentos para proporcionar momentos e atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento saudável das crianças. Nosso baile é pensado em cada detalhe para que elas brinquem, dancem e se divirtam sem moderação”, diz Tio Paulinho.

Com nome artístico de super-herói, Super Tom, o vocalista da Banda Tio Elétrico, preparou uma canção especial em homenagem ao continente africano, que é o tema do Bloco Happy este ano.

“A origem do nosso país é fruto da mistura dos portugueses, com os povos originários, índios que já viviam aqui, e os africanos. Foi esse sentimento de valorizar essa mistura boa que nos define que me inspirou a compor a canção Safari Maluco”, explica Tom.

A cantora Mariana Silva conta que está emocionada por tocar em um bloco que reconhece essa herança africana, a origem de muito da nossa musicalidade, ritmo, cultura e hábitos.

“Para mim, que sou uma cantora baiana negra, cantar no Happy terá um sentido ainda mais especial!”, promete Mariana Silva.

No circuito Dodô, o desfile do Bloco Happy acontece no dia 10 de fevereiro, às 10 da manhã. Os abadás já estão à venda na Central do Carnaval e Sympla.

SERVIÇO

BAILINHO DO HAPPY

O quê: Bailinho do Happy. Atrações: Tio Paulinho, Banda Tio Elétrico e Mariana Silva. All Inclusive de brinquedos.

Quando: Sábado, 27 de janeiro, das 17h às 21h.

Onde: Shopping Bela Vista – Estacionamento G0

Quanto: R$ 40,00 (meia entrada), R$ 80,00 (inteira) e R$ 80,00 (casadinha família com direito a dois ingressos). A compra de um abadá do Bloco Happy, até dia 21/01, garante um par de ingressos para o Baile do Happy.

R$ 300,00 – Kit Tradicional (1 adulto + 1 criança)

R$ 400,00 – Kit Família (2 abadás adulto + 01 abadá infantil)

Vendas: Central do Carnaval e Sympla

Informações: (71) 98221-3364