Trânsito é alterado para Festa de Iemanjá e Lavagem de Itapuã | A TARDE

O trânsito na capital baiana vai ser alterado nesta semana para dois grandes festejos religiosos da cidade: a Lavagem de Itapuã e a Festa de Iemanjá. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará desvios do fluxo de veículos e instalará barreiras nas imediações dos bairros.



Na quinta-feira, 1º, os bairros de Piatã e Itapuã terão o fluxo de carros modificados por causa da Lavagem de Itapuã. Já na Festa de Iemanjá, que acontece na sexta-feira, 2, no Rio Vermelho, as mudanças iniciarão às 22h da quinta, 1º, até 6 h da manhã do sábado, 3.

LAVAGEM DE ITAPUÃ

Para a Lavagem de Itapuã, o estacionamento será proibido da 0h às 19h da quinta-feira (1º), na Rua Iemanjá (lado direito), em Piatã, e Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã. No mesmo dia, das 19h às 22h, o estacionamento será proibido na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

No dia 1º, das 6h às 19h, haverá a proibição do tráfego de veículos na Avenida Octávio Mangabeira (trecho a partir da Rua Iemanjá), Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi (trecho compreendido entre a Praça da Sereia e o Banco do Brasil), Rua Aristides Milton (trecho compreendido entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama/Ladeira do Abaeté). A interdição também acontece, das 19h às 22h, na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

O trânsito terá sentido único de tráfego, das 6h às 19h do dia 1º, na Rua Iemanjá (trecho compreendido entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca). No mesmo dia e horário haverá sentido duplo de tráfego na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba (trecho compreendido entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca). O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

Opções de tráfego

As pessoas que circulam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego, no sentido Itapuã/Centro, o Viaduto Mário Andreazza, Avenida Luiz Viana (Paralela), Avenida Orlando Gomes e Avenida Octávio Mangabeira. Para o sentido oposto, os condutores devem seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park e avenidas Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Luiz Viana (Paralela) e Dorival Caymmi.

Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências terão como opção de tráfego a Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Abaeté. Já os veículos provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro e Avenida Dorival Caymmi.

Zona Azul

As vagas de estacionamento Zona Azul estarão distribuídas, sempre do lado direito, sentido Itapuã, nos seguintes locais:

Rua da Prosa,

Rua dos Versos,

Rua do Romance,

Rua da Poesia,

Rua do Teatro,

Rua da Música,

Rua da Literatura,

Rua da Canção,

Rua Nova Canaã e

Rua Olindina.

Barreiras

Haverá instalações de barreiras fixas a partir das 4h nos seguintes locais:

Avenida Octávio Mangabeira (saída do Estacionamento da Praça de Piatã, Rua Aristóteles da Costa Leal, Rua João da Silva Rêgo, Rua Pirambeba, Rua Albacora, Rua Sargento Renato Santos, Rua Beijupirá e Rua Palame),

Avenida Dorival Caymmi (Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi e acesso à Rua Santo Amaro),

Praça Dorival Caymmi (Rua Aristides Mílton – Farmácia Universal e Rua do Tamarineiro – ao lado da Igreja),

Travessa Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro – atrás da Igreja),

Rua João Peixe/Rua Aristides Mílton,

Rua Gravatá/Travessa Genebaldo Figueiredo,

Rua do Tamarineiro/Ladeira do Abaeté e

Rua Aristides Mílton/Praça Dorival Caymmi – Açaí Fruit Show.

As barreiras semifixas, que deixam passagens em apenas uma faixa para moradores, serão posicionadas a partir das 4h do dia 1º na Avenida Dorival Caymmi/Rua 7 de Setembro de Itapuã e Rua Aristides Mílton/Ladeira do Abaeté.

As barreiras Móveis serão instaladas a partir das 6h do dia 1º, na Avenida Octávio Mangabeira/retorno sentido Avenida Orlando Gomes – em frente ao Condomínio Sol e Maré, na Avenida Octávio Mangabeira/Entrada da Rua Iemanjá (após o Atacadão) e na Rotatória da Avenida Dorival Caymmi, próximo ao Banco do Brasil.

FESTA DE IEMANJÁ

Para garantir a segurança viária para quem for saudar a Rainha do Mar, haverá grandes modificações no trânsito já a partir da noite da quinta-feira, 1º.

Às 19h, devido ao evento “Entrega do Presente Sóródo 2024”, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos na região do Dique do Tororó, em uma faixa, nas seguintes vias:

Avenida Presidente Costa e Silva (saída no estacionamento em frente a Itaipava Arena Fonte Nova),

Avenida Centenário (via que margeia o Dique)

Avenida Vasco da Gama (sentido Bonocô, via que margeia o Dique do Tororó, chegada próximo ao Habib's).

No mesmo dia, a partir das 23h, também haverá interdição progressiva do tráfego de veículos quando da realização da “Entrega do Presente de Oxumaré”, na Avenida Vasco da Gama, com saída no Terreiro Ylê Axé Oxumaré, retorno defronte ao Supermercado Assaí e chegada no Dique do Tororó.

No dia seguinte, 2, a partir das 4h, o tráfego de veículos sofrerá alteração para a “Entrega do Presente de Iemanjá”, nas seguintes vias:

Avenida Vasco da Gama (saída no Terreiro Ylê Axé Oxumarê),

Rua Conselheiro Pedro Luiz (contrafluxo),

Largo da Mariquita,

Rua João Gomes,

Largo de Santana e Rua Guedes Cabral, com chegada na Colônia de Pesca Z1, no Rio Vermelho.

Em seguida, nos mesmos dia e horário, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos quando da realização da entrega do presente principal de Iemanjá, nas seguintes vias:

Avenida Juracy Magalhães Junior (Rua do Canal),

Rua Vieira Lopes,

Rua lhéus,

Rua Conselheiro Pedro Luiz (contrafluxo),

Largo da Mariquita,

Rua João Gomes,

Largo de Santana

Rua Guedes Cabral, com chegada na Colônia de Pesca.

Interdições

O tráfego de veículos será interditado, das 22h do dia 1º às 23h do dia 2, nas seguintes vias:

Rua da Paciência,

Travessa Prudente de Moraes,

Largo de Santana,

Rua Guedes Cabral,

Rua Borges dos Reis,

Rua Almerinda Dutra,

Rua João Gomes,

Rua Conselheiro Pedro Luiz,

Largo da Mariquita,

Avenida Cardeal da Silva (trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal),

Rua Vieira Lopes (os dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares),

Rua Odilon Santos,

Rua do Meio,

Rua Potiguares,

Travessa Basílio de Magalhães,

Praça Brigadeiro Faria Rocha,

Rua Marquês de Monte Santo,

Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz,

Rua do Barro Vermelho,

Rua do Mirante,

Rua Oswaldo Cruz,

Avenida Juracy Magalhães Junior (trecho compreendido entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares).

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

Estacionamento

O estacionamento será proibido a partir das 22h do dia 1º às 6h do dia 3, nas seguintes vias:

Avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Restaurante Sukiyaki e a saída da Travessa Bartholomeu de Gusmão),

Rua Almirante Barroso (Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas),

Travessa Bartholomeu de Gusmão,

Rua Eurycles de Mattos

Rua da Paciência,

Travessa Prudente de Moraes,

Largo de Santana,

Rua Guedes Cabral,

Rua Borges dos Reis,

Rua Almerinda Dutra,

Rua João Gomes,

Rua Conselheiro Pedro Luiz,

Largo da Mariquita,

Av. Cardeal da Silva (trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal),

Rua Vieira Lopes (os dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares),

Rua Odilon Santos,

Rua do Meio,

Rua Potiguares,

Trav. Basílio de Magalhães,

Praça Brigadeiro Faria Rocha,

Rua Marquês de Monte Santo,

Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz,

Rua do Barro Vermelho,

Rua do Mirante,

Rua Oswaldo Cruz,

Rua Nelson Gallo,

Rua Archibaldo Baleeiro,

Avenida Juracy Magalhães Junior / Rua do Canal (lado direito, sentido Shopping da Bahia, e lado esquerdo, sentido Rua Vieira Lopes),

Rua Belmonte (até a interseção com a Rua Maracás).

Será permitido o estacionamento de veículos, das 22h do dia 1º às 6h do dia 3, na Av. Juracy Magalhães Jr./Rua do Canal, nos seguintes trechos: após a Rua Potiguares (Pontilhão), sentido Shopping da Bahia, lado esquerdo da via ao longo do meio fio e após o Restaurante da Ana até a Praça Marquês Pôrto (Rua Juazeiro), no lado direito da via, sentido Rua Vieira Lopes.



Zona Azul

Haverá uma operação especial Zona Azul no dia 2, nos seguintes logradouros:

Avenida Anita Garibaldi, sentido Lucaia;

Rua Potiguares, sentido Avenida Juracy Magalhães Jr., lado direito;

Avenida Juracy Magalhães Jr., Rua do Canal, sentido Pituba, ambos os lados, sentido Largo da Mariquita, lado esquerdo (bolsão) e lado direito;

Rua Marquês de Monte Santo, sentido Pituba, lado esquerdo;

Praça dos Ex-combatentes, lado direito, ao longo da via; e Avenida Amaralina, sentido Pituba, lado direito, com início após Quartel do Exército.

Desvios

A partir das 22h da quinta, 1º, até às 23h da sexta, 2, o trânsito de veículos será desviado nas seguintes vias:

Avenida Oceânica (à altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos),

Avenida Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso),

Rua Oswaldo Cruz (na interseção com a Avenida Juracy Magalhães Jr.),

Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama),

Avenida Cardeal da Silva (cruzamento com a Rua Coronel José Galdino de Souza apenas para ônibus, caminhões e veículos acima de 6,5 metros de comprimento).

Sentido duplo

O trânsito de veículos contará com o sentido duplo, das 22h do dia 1º às 23h do dia 2, nas seguintes vias:

Rua Nelson Gallo,

Rua Archibaldo Baleeiro,

Rua Marquês de Monte Santo (no trecho compreendido entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos),

Rua Odilon Santos (no trecho compreendido entre a Rua Monte Conselho e a Rua Marquês de Monte Santo).

Opções de tráfego

As pessoas com destino à festa terão como opção de tráfego a Av. Oceânica, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Juracy Magalhães Jr., Avenida Cardeal da Silva, Rua Almirante Barroso (até a Rua Odorico Odilon), Avenida Vasco da Gama até a entrada da Avenida Anita Garibaldi e a Rua Oswaldo Cruz.

Barreiras

As barreiras fixas de trânsito serão instaladas a partir das 22h da quinta 1º, nos seguintes pontos:

Rua Odilon Santos/Travessa Basílio de Magalhães,

Rua Oswaldo Cruz/Rua Nelson Galo/entrada da Rua Archibaldo Baleeiro,

Rua Oswaldo Cruz/saída da Rua Archibaldo Baleeiro,

Rua Oswaldo Cruz/Travessa Basílio de Magalhães,

Rua Oswaldo Cruz/Rua Potiguares,

Rua Oswaldo Cruz/Avenida Juracy Magalhães Junior,

Rua Ilhéus/Rua Vieira Lopes,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua Vieira Lopes,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua Canavieiras,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua Alagoinhas,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua José Taboada Vidal,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/retorno Rua Lucaia (sentido Rua Lucaia), retorno da Rua Lucaia (Embasa),

Rua da Paciência / Travessa Prudente de Moraes,

Rua da Paciência/Travessa Lydio Mesquita,

Rua da Paciência/Rua Almirante Barroso,

Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas/Rua Alexandre de Gusmão/Rua Almirante Barroso,

Avenida Oceânica/Rua da Paciência (curva da Paciência).

As barreiras semifixas, que deixam passagem em apenas umafaixa para moradores, serão instaladas a partir das 22h da quinta, 1º, na Rua Odilon Santos/Rua Monte Conselho, Avenida Cardeal da Silva/Travessa Prudente de Moraes e Rua Almirante Barroso/Rua Odorico Odilon.

As barreiras móveis estarão presentes a partir das 6h da sexta, 2, na seguintes ruas:

Rua Oswaldo Cruz/Praça dos Capoeiristas,

Rua Oswaldo Cruz/Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz,

Rua Marquês de Monte Santo (início da mão dupla),

Rua Odilon Santos/Praça Brigadeiro Faria Rocha,

Rua Oswaldo Cruz/Rua Professor Francisco da Conceição Menezes, A

venida Juracy Magalhães Junior/Rua Potiguares,

Avenida Juracy Magalhães Junior (1º retorno),

Avenida Juracy Magalhães Junior/Rua Vieira Lopes,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua Ilhéus,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/Rua Lucaia,

Avenida Vasco da Gama/Avenida Anita Garibaldi,

Rua Conselheiro Pedro Luiz/retorno Praça Rios de Azevedo,

Avenida Cardeal da Silva/Rua Almirante Barroso,

Avenida Cardeal da Silva/Rua Coronel José Galdino de Souza,

Rua da Paciência/Rua Eurycles de Mattos.