Turista tem opção de voo de 25 minutos ligando Salvador à Boipeba | A TARDE

Faltando poucos dias para a abertura do verão, a Abaeté Linhas Aéreas iniciou, nesta quinta-feira, 14, o voo de Salvador para Boipeba, ilha do município de Cairu, na zona turística Costa do Dendê. O embarque inaugural teve a participação da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), parceira da Abaeté na iniciativa, do Consulado Honorário da Itália e da Rede Vinci, que administra o aeroporto da capital baiana. Inicialmente, a linha vai funcionar somente na alta temporada.

“Vamos observar a demanda durante o verão, para ver a necessidade de um número maior de voos, e poderemos ir ampliando as operações, de acordo com a procura. A parceria com a Setur-BA tem sido determinante, no propósito de nossa empresa de contribuir para o desenvolvimento do turismo baiano”, pontuou o sócio-diretor da Abaeté, Tiago Tosto.

“Para os italianos e, em geral, para os europeus, Boipeba representa um pedacinho do paraíso. A Bahia tem um grande potencial para atrair o turista internacional, que busca o contato com a natureza”, declarou o cônsul honorário da Itália em Salvador, Andrea Garziera.

A aeronave Caravan decolou do aeroporto da capital às 15h10, com nove passageiros a bordo, a capacidade máxima. O voo durou 25 minutos, oferecendo uma bela vista panorâmica para o litoral do baixo sul. O pouso em Boipeba aconteceu na pista privada da Fazenda Pontal, onde os viajantes foram recebidos em clima de festa. O local oferece segurança operacional e traslado para o cais da ilha.

“Em um estalar de dedos, chegamos nesse lugar tão lindo, mágico e especial, que é Boipeba. Esse vooo fortalece muito o destino. Estão de parabéns todos que contribuíram para essa evolução na infraestrutura regional”, elogiou o advogado Guido Araújo, que fez a viagem.

Os voos são oferecidos duas vezes por semana (segundas e quintas), com saídas de Salvador às 15h10; e retorno de Boipeba às 16h20 (segunda) e às 16h (quinta). As passagens custam a partir de R$ 600, com pagamento em até quatro parcelas no cartão de crédito. A Abaeté ainda disponibiliza linhas para Morro de São Paulo (Cairu) e Barra Grande (Maraú).