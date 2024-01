Última e a primeira sexta do Bonfim terá operação especial de trânsito | A TARDE

A região do Bonfim, na Cidade Baixa, terá uma operação especial de trânsito nas próximas sextas-feiras, dias 29 de dezembro de 2023 e 5 de janeiro de 2024. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestre e fiscalização para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular, das 4h às 21h, nas seguintes vias: Largo do Bonfim, Ladeira do Bonfim e o Largo da Baixa do Bonfim.



Confira como fica a instalação de Barreiras Móveis (BM), das 4h às 21h:

BM 01 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Rua Imperatriz;

BM 02 – Largo da Baixa do Bonfim / Ladeira do Bonfim;

BM 03 – Ladeira do Bonfim / Acesso Lateral da Igreja;

BM 04 – Largo do Bonfim (Parte Alta) / Rua Plínio de Lima;

BM 05 – Largo da Baixa do Bonfim;

BM 06 – Avenida Dendezeiros do Bonfim / Praça Irmã Dulce;

BM 07 – Rua Travasso de Fora / Rua Henrique Dias;

BM 08 – Largo do Bonfim / Igreja / Baixa do Bonfim / Ladeira do Bonfim;

A instalação de barreiras acontecerá nos mesmos locais em ambos os dias. Será proibido o estacionamento de veículos, das 4h às 18h, em ambos os dias, nas seguintes vias: Ladeira do Bonfim, Largo do Bonfim (atrás da Igreja).

De acordo com a Transalvador, quanto à realização das novenas, que acontecem no Largo do Bonfim entre a quinta-feira, 4, e o domingo, 14, acontecerá o controle do tráfego de veículos das 19h até às 22h.