Unha Pintada comenta encontro com segurança que viralizou: "resenha" | A TARDE

O segurança Washington Alves, que viralizou no fim do ano passado após ser flagrado cantando e dançando durante um show do Unha Pintada, conheceu o vocalista Aldiran Santana na primeira semana de janeiro. Neste domingo, 14, o artista se apresentou no 'Ensaio do Parango' na Arena Fonte Nova e relembrou a ocasião.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o cantor contou que o trabalhador estava emocionado e acabou se envolvendo. "É algo inusitado. O segurança não conteve as emoções e acabou se envolvendo no show, na música, no clima, na sofrência. Ele é apaixonado pela esposa dele", disse o artista, que seguiu falando do encontro.



"Eu já encontrei com ele no show em Alagoas, a gente bateu aquela resenha. Rapaz, Deus sabe o que faz, Deus age nas coisas mais simples", contou o artista, que avaliou ainda a paixão do público pela sofrência.

"Eu acho que não tem estação do ano pra pessoa parar de sofrer, não. Todo mundo está apaixonado, está sofrendo. O arrocha predomina todas as estações, toda a época, o ano todo, todo canto que tem arrocha, tem um povo apaixonado e quer curtir a sofrência. A prova é aí, a galera de Salvador curtindo, sofrendo, bebendo, então foi bom demais, só tenho que agradecer", completou Aldiran.

Confira como foi o encontro entre Aldiran e Washignton: