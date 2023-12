Vai virar onde? Bahia tem festas de Réveillon a partir de R$ 40 | A TARDE

Um dos destinos mais procurados do país, a Bahia possui uma grande variedade de altenativas para quem deseja celebrar a chegada do Ano Novo. Da capital baiana, passando por outros pontos turísticos do estado, há opções de festas privadas para todos os bolsos.

Uma delas é o Réveillon do Bailinho. A festa open bar está na quarta edição e acontece no Trapiche Barnabé, no dia 31 de dezembro. São três atrações musicais: Cortejo Afro, Bailinho de Quinta e DJ Mulú. Os ingressos estão à venda no Sympla e via Whatsapp (71) 99392-8600, a partir de R$ 150.

Já quem vai curtir o tradicional Festival da Virada, em Salvador, pode optar pelo conforto do Camarote Réveillon da Virada. O local é composto por duas áreas, o Espaço Prime e o Espaço Elegance, ambos com Open Bar e acesso frente de palco.

Confira essas e outras opções que o Portal A TARDE selecionou por cidade:

SALVADOR

Camarote Réveillon da Virada



Data: 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2024

Local: Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio

Horário: 28, 29, 30 e 31, às 17h, e 1º às 16h

Atrações: Ivete Sangalo, Anitta, Jorge e Mateus, Nattan, Alok, Ana Castela, Claudia Leitte, Simone Mendes, Léo Santana, Psirico, Xanddy Harmonia, Parangolé, João Gomes, Xand Avião, Lincoln, Família Gil, Saulo, Baiana System e Bell Marques.

Ingressos: Vão de R$ 100 a R$ 440

Réveillon do Bailinho + Cortejo Afro + DJ Mulú

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA



Horário: 31 dez - 2023 às 21h a 1º jan - 2024 às 5h

Atrações: Cortejo Afro, DJ Mulú e Bailinho de Quinta

Ingressos: Entre R$ 150 e R$ 430

Réveillon Reggae – 6ª edição

Data: 31 de dezembro, a partir das 22h

Local: Casa Cultural Reggae (Praça Jubiabá – Rua do Passo, Pelourinho)

Horário: das 15h às 20h

Atrações: Dj Ras Peu, Kamaphew Tawá & Banda Aspiral do Reggae, e terá como convidada a cantora Yá, Jo Kallado e Ronaldo Formigão

Ingressos: R$130 (4 pessoas), R$ 70 (casadinha), R$ 40 (individual). Local de venda Casa Cultural Reggae, das 15h às 20h. Mais informações (71) 98776-4388

Réveillon Além do Carmo

Data:31 de dezembro de 2023

Local: Casa Baluarte

Horário: 21h

Atrações: Luiz Caldas, Jau e Saulo

Ingressos: Entre R$ 320 e R$ 4.270

Réveillon Villa Bahiana 2024

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: VILLA BAHIANA, Salvador - BA

Horário: 31 dez - 2023 às 21h a 1º jan - 2024 às 4h

Atrações: KATULÊ, NATA DO SAMBA, LETICIA FREITAS, MOACIR CALDAS

Ingressos: Entre R$ 110 e R$ 520

Réveillon Casa Di Vina

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: CASA Di VINA Hotel & Restaurante, Salvador - BA

Horário: 31 dez - 2023 às 21h a 01 jan - 2024 às 4h

Atrações: VINI e DJ PROCESSMAN

Ingressos: R$ 750

Cien Fuegos convida: Réveillon 2024

Data: 31 de dezembro de 2023



Local: CIEN FUEGOS Rio Vermelho - Salvador, BA

Horário: 31 dez - 2023 às 20h a 01 jan - 2024 às 5h

Atrações: DJ AMANDA AKYCER / Banda ISQUEMINHA com Gabriel Levi / Iago e Gilberto

Ingressos: Entre R$ 200 e R$ 900

Réveillon da Baía 2024

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Barra, Salvador - BA

Horário: 31 dez - 2023 as 22h a 1 jan - 2024 as 5h

Atrações: Alexandre Leão, My Friends, Eric Assmar, Pablo Moraes e Dj Lucio K. Participação de Maira Lins e Priscila Magalhães

Ingressos: Entre R$ 220 e R$ 600

Réveillon 2024 Levin Mercure Boulevard

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: LEVIN BOULEVARD RESTAURANTE, Caminho das Árvores, Salvador, BA

Horário: 31 dez - 2023 às 22h a 1º jan - 2024 às 5h

Atrações: Isqueminha com Gabriel Levi e Gelasamba com Lipenna

Ingressos: Entre R$ 400 e R$ 3.000

Réveillon - Sonhos Dourados com a Banda Limusine e Dj Cobra

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Varanda do Sesi, Rio Vermelho - Salvador, BA

Horário: 31 dez - 2023 às 20h a 1º jan - 2024 às 3h

Atrações: Banda LIMUSINE e DJ COBRA

Ingressos: R$ 250

Réveillon Celebrate Hotel Deville Prime Salvador 2024



Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Hotel Deville Prime Salvador- Itapuã - Salvador, BA

Horário: 31 dez - 2023 as 20h30 a 01 jan - 2024 as 02:30h

Atrações: MÁRCIA FREIRE, TAMBORES MÁGICOS, DJ CHELL AGUIAR

Ingressos: Entre R$ 489,50 e R$ 979

Réveillon Sunset 2024

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Sunset Music Bar, Pituaçu

Horário: 31 dez - 2023 as 21:00h a 01 jan - 2024 04:00h

Atrações: Ellen e Katulê

Ingressos: Entre R$ 70 e R$ 380

Réveillon Yacht Clube da Bahia

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Av. Sete de Setembro, Barra, Salvador - BA

Horário: A partir das 19h

Atrações: DJ Papau, Yacht Big Band, Carlinhos Brown, DJ Papau

Ingressos: Para associados, entre: R$ 400 e R$ 1.400

LAURO DE FREITAS

Réveillon das Luzes 2024

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Espaço Bond Festa, Lauro de Freitas - BA

Horário: 31 dez - 2023 as 21:00h a 01 jan - 2024 04:00h

Atrações: Ufera, Djs e Leno Assis

Ingressos: Entre R$ 186 e R$ 3.140

MORRO DE SÃO PAULO

Réveillon Chrónos 2024

Data: 29 de dezembro de 2023

Local: Mama Iate Club - Morro de São Paulo / BA

Horário: 29/12/2023 as 16:00h a 01/01/2024 as 07:00h

Atrações: Luziel, Seu Andrade, DJ Morocho, DJ Dan Lopes e mais

Ingressos: R$ 80 a R$ 1.000



PRAIA DO FORTE



Réveillon Praia do Forte

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: O Castelo Garcia D'ávila - Mata De São João - BA

Horário: 21:00h

Atrações: Jorge e Mateus / Bell Marques / Lincoln

Ingressos: R$ 1.500

CAMAÇARI

Réveillon Destino 24

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Praia de Itacimirim, Camaçari - BA

Horário: 27 dez 2023 as 18:00h a 01 jan - 2024 as 08:00h

Atrações: Dennis - Péricles - Gustavo Mioto - Banda Eva - Henrique E Diego - Turma Do Pagode - Jeito Moleque - Locos - DDP Diretoria - Brunetta - Ariel B - Vai Tê Samba - Rv - Kelner - Cool Keedz - Onda Crew - Math Gori - Panda Crew - Kelve - Pauly - Salve Crew - Mohamed - Konsk e muito mais

Ingressos: R$ 3.520

Réveillon 14 BIS - AREMBEPE

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: 14 BIS Bar & Restaurante, Camaçari - BA

Horário: 31 dez - 2023 as 22:00 a 01 jan - 2024 as 03:00h

Atrações: Laira Silva, Jai Sax e Edynho

Ingressos: Entre R$ 70 e R$ 1.000

Rèveillon Guarajuba GoodVibes



Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Guarajuba House and Beach, Camaçari - BA

Horário: 21h as 06h

Atrações: Musica, Set prontos, Música Electronica, Música Ambiente.

Ingressos: Entre R$ 200 e R$ 399

ITACARÉ

Réveillon São José - Natureza em Festa

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Praia de São José, Itacaré - BA

Horário: Das 20:00 as 04:00h

Atrações: Aram Wesley e banda , Dj Rafael Gouveia

Ingressos: R$ 950

Réveillon Itacaré 2024 - Cabana Corais

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Cabana Corais, Itacaré - BA

Horário: Das 23h as 4h.

Atrações: bandas AMPARO JR e FABIO ALLMAN ex vocalista do grupo Monobloco RJ e muito mais ...

Ingressos: Entre R$ 240 e R$ 270

PORTO SEGURO

Réveillon na escuna 2024

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Pier Municipal de Porto Seguro

Horário: Das 22:00h as 3:30h.

Atrações: DJ Léo Franco

Ingressos: R$ 250

Porto Seguro na Bahia - Réveillon Celebration Season 2024 - Tôa Tôa

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Complexo de Lazer Tôa Tôa, Porto Seguro - BA

Horário: Das 22h às 5h

Atrações: Parangolé

Ingressos: Entre R$ 400 e R$ 780

SANTA CRUZ CABRÁLIA



Réveillon Indígena

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Espaço Korihé, Santa Cruz Cabrália - BA

Horário: Das 22h as 2h

Atrações: fogueira, rituais, bebidas e comidas típicas da comunidade Pataxó, pintura corporal, escalda-pés e banho de ervas. além de rapé, para quem desejar. Será possível também, participar dos rituais - danças junto à comunidade.

Ingressos: Entre R$ 250 e R$ 350

Costa dos Coqueiros



Réveillon dos Quereres

O Réveillon dos Quereres é uma celebração com line-up surpreendente, pé na areia e longe das multidões. A festa acontece entre os dias 28 e 31 de dezembro e já é a mais recente e estilosa opção para se despedir de 2023 e dar boas-vindas ao Ano Novo, consolidando Baixio, na Costa dos Coqueiros, litoral norte da Bahia, como o mais novo destino turístico de alto luxo no Brasil.

Os pacotes disponíveis para o Réveillon dos Quereres incluem os dias 28, 29 e 30/12/2023, nos quais as festas serão Open Bar, e dia 31/12, quando a festa será all inclusive. Os valores são R$ 550,00 (a diária em 28/12, 29/12 e 30/12 + taxas) – no pacote avulso feminino para cada festa open bar e o réveillon all inclusive está R$ 1.270,00 + taxa. No pacote masculino, cada festa open bar está R$ 650,00 e o Réveillon all inclusive fica R$ R$ 1.520,00. Há também opções de Mini Combo Open Bar + Réveillon a partir de R$ 1.720,00 (feminino) e R$ 1.915,00 (masculino) + taxa.Há ingressos disponíveis no instagram @baixioturismo.