Verão brasileiro pode ter novas ondas de calor | A TARDE

A onda de calor sufocante que atinge parte do Brasil acabou domingo, 17. No entanto, segundo o meteorologista do Climatempo Guilherme Borges, a ocorrência de novas ondas de calor em 2024 não devem ser descartadas, principalmente durante o verão, que começa no próximo dia 22.

O país é atingido pelo fenômeno do El Niño, o que explica o clima mais seco até abril e chuvas abaixo da média para os próximos meses no Norte e em parte do Nordeste. A região é muito atingida, já que, após o verão, ela entra em um período de estiagem, sendo necessários níveis fluviais mais altos no decorrer de 2024, explica Guilherme Borges.



Em entrevista à CNN, no domingo, 17, o meteorologista disse que a tendência é que no Sul e Sudeste as chuvas sigam acima da média, principalmente por esses três meses de verão. Quanto às temperaturas, o fenômeno meteorológico tende a agravar o calor.

“Consequentemente, a gente vai ter temperaturas acima da média em boa parte do Brasil”, acrescenta. Ou seja, se a média é de 31°C, o El Niño deixará em 32°C ou 33°C, chegando até 37°C com as ondas de calor.

É possível determinar a previsão de ondas de calor com um período de 7 a 15 dias de antecedência.

Segundo Borges, a ocorrência de alta nas temperaturas é uma possibilidade: "Olhando para o cenário macro, onde a gente tem extremos climáticos mais potencializados a partir de 2010, com 9 ondas de calor esse ano, e consequentemente tanto extremos de chuvas quanto de calor”, conclui.