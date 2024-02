Vilarejo da Bahia é eleito destino mais acolhedor do mundo; saiba qual | A TARDE

Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, conquistou o primeiro lugar no ranking de destinos mais acolhedores do mundo em 2024. A eleição foi feita na 12ª edição do Traveller Review Awards, premiação da Booking.com, acontece anualmente e reconhece os prestadores de serviços de viagens de 221 países e territórios pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano. Essa foi a primeira vez em que uma cidade do Brasil ficou no topo da lista global.

Arraial d'Ajuda é famosa pelo ambiente calmo e sereno, ideal para os dois terços (66%) dos viajantes que querem descansar e recarregar as energias enquanto viajam.



Segundo o gerente comercial da Booking.com, Uillians Batista, o distrito é “um pedacinho da Bahia que te abraça com cores, histórias e uma atmosfera única. É como se a tranquilidade e a autenticidade se encontrassem à beira-mar. Em 2024, é o destino ideal para quem busca não apenas um lugar para descansar, mas também uma experiência de acolhimento."



Confira a lista completa lugares mais acolhedores do mundo:



1º Arraial d’Ajuda (Brasil)



2º Ermoupoli (Grécia)



3º Viana do Castelo (Portugal)



4º Daylesford (Austrália)



5º Grindelwald (Suíça)



6º Moab (Estados Unidos)



7º Uzes (França)