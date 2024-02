Volta da pomba, alegoria e fantasia: as novidades do Ghandy em 2024 | A TARDE

O tradicional bloco Afoxé Filhos de Gandhy deu o início aos festejos do Carnaval 2024 e apresentou nesta quinta-feira, 25, a fantasia usada no desfile deste ano. Em cerimônia na sede do bloco, no Pelourinho, o bloco anunciou ainda outras novidades.

Neste ano, em que celebra 75 anos, o bloco levará de volta às ruas a pomba da paz e lançará uma ala em homenagem a Caetano Veloso, bem como à Tropicália e as figuras icônicas do movimento, como Gilberto Gil, Tom Zé e Gal Costa.

"Com certeza é uma data importante ser o mais velho do Carnaval, mantendo essa cultura, a tradição, há 75 anos, e fazendo essa grande homenagem a uma figura como Caetano Veloso, de tamanha importância para o Afoxé", contou Gilsoney de Oliveira, presidente do bloco, ao Portal A TARDE.

"Eu só tenho que agradecer de antemão a todos os associados, que ele também faz parte dessa engrenagem para manter viva essa lenda, fomentar a cultura e manter essa tradição dos filhos de Gandhy".

Neste ano, a fantasia será predominantemente branca. "Paz de Oxalá, a gente leva essa mensagem, o azul de Ogum, e agradecer o empenho de Pacapim, de conseguir fazer essa arte transformada em uma veste", diz o presidente.

Gilsoney celebra também o reconhecimento do governo do estado e da prefeitura, que neste ano homenageiam os blocos afro. "Eles têm que reconhecer, porque eles comandam isso aqui, a questão do Trade turístico. Então, vale a pena a gente ressaltar, não só esse reconhecimento, como também o apoio, tanto do Governo do Estado com o Ouro Negro e a Prefeitura".

"Não é só um bloco que as pessoas saem para pular e achar que é uma brincadeira. O Gandhi também, nesse momento de violência que o país está passando, a gente levar às ruas de Salvador, a mensagem de paz, da não violência, é um papel importante, não só para o Carnaval, como para toda a nação brasileira", frisa o presidente.