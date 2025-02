Cerca de 700 mil alunos e 35 mil professores retomam atividades nesta segunda

Sala de aula em colegío estadual - Foto: Amanda Chung | Sec. de Educação Bahia

Mal termina um ano letivo e a rede pública estadual de educação básica começa os preparativos para o ano seguinte. Matrícula, definição do calendário, organização das turmas, pequenas reformas estruturais, faxinaço, preparação dos planos de aula, jornada pedagógica de formação dos professores, são os preparativos para receber os cerca de 700 mil alunos e 35 mil professores no primeiro dia de aula.

E o ano promete ser movimentado por causa do desafio da proibição do uso de celulares nas escolas, a realização da Prova Brasil – avaliação nacional para definição de índice da educação básica –, e a aplicação de atividades com a temática da sustentabilidade, que é o tema da Jornada Pedagógica deste ano. Para encarar todo esse movimento, de 2023 pra cá foram investidos cerca de R$ 12,4 bilhões na educação, distribuídos também entre as 1.044 unidades escolares, com seus 666 anexos, nos 417 municípios da Bahia.

Os resultados conquistados pela Bahia no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano e da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são combustíveis para um retorno animado da rede. O estado foi o terceiro do Brasil com maior número de aprovações para universidades públicas por meio do Sisu (21.963 aprovados). Com recorde de inscritos no Enem, os estudantes da rede pública baiana ficaram entre os quatro melhores colocados, com notas entre 980 e 1000, na redação do Enem. Entre as notas de 950 a 980, a rede pública alcançou o 5º lugar.

“Acho que esses resultados vão gerar uma rede que vai voltar com ainda mais esperança de entrar na universidade, de terminar o ensino médio”, aponta o assessor especial da SEC, Manoel Calazans.

Manoel Calazans, assessor especial da Secretaria de Educação do Estado da Bahia | Foto: CLARA PESSOA / AG. A TARDE

Esse é o sentimento da estudante Yasmin dos Santos, 17, que vai começar o terceiro ano do Ensino Médio. “Tô bastante animada em concluir essa etapa tão importante da vida! Esses resultados recentes da rede fazem a gente acreditar que podemos e merecemos estar nas universidades públicas. Já ouvi muitos amigos questionarem se era possível chegar… e estou mais confiante e esperançosa agora”, afirma.

Para suprir essa expectativa dos estudantes e das famílias, a professora de geografia Ana Cristina Gonçalves comenta a importância de aulas diversificadas que colaborem para a formação de cidadãos e que reverberem nas comunidades em que estão inseridos. “Estamos animados para acolhê-los para que desenvolvam na escola uma identidade de pertencimento, aulas diversificadas com atividades de campo que proporcionem vivências aos estudantes, criem vínculos com a universidade pública, que permitam aos nossos estudantes, motivações mostrando que a universidade pública também é seu lugar”, diz.

Jornada deixa professor preparado

Se os alunos já estão organizando suas mochilas para o início das aulas, os professores começam sua preparação antes disso, na mesma toada da busca de bons resultados. A Jornada Pedagógica, organizada pela SEC, aconteceu entre os dias 3 e 7 de fevereiro e é um dos momentos em que os professores se reúnem para pensar o futuro da educação estadual. O tema deste ano é “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens” e deve refletir no conteúdo apresentado em sala de aula e nos corredores das escolas.

A professora de língua portuguesa e literatura Monique Santos indica que, com base na Jornada Pedagógica, foram planejadas ações individuais e coletivas para que todos executem em suas aulas. O tema gera entusiasmo para o estudante do 2º ano do ensino médio, Maycon Ribeiro, 16 anos.

Além desse momento mais geral, as próprias escolas organizam oficinas para definir seus projetos individuais e rotinas. “Fizemos um balanço do ano anterior e já organizamos as ações dessa primeira semana e dos projetos futuros que serão desenvolvidos. Estou na expectativa para conhecer os alunos e entender quais são suas habilidades e desafios”, conta Monique.

MASSA/SALVADOR/PORTAIS ESPECIALISTAS E ESTUDANTES REAGEM, CRITICAM ATUAL REFORMA DO NOVO ENSINO MÉDIO E AMEAÇAM COM NOVAS MANIFESTAÇÕES Na foto: Alunos na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE Data: 10/07/2024 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Sem telas

Outra novidade do retorno às aulas é o cumprimento da Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas. Ainda no aguardo do documento orientador do Ministério da Educação (MEC), que vai servir como um guia para as escolas, o assessor especial da SEC aponta que a implantação da lei não vai ser tão complexa na rede.

“Já tínhamos a recomendação da não utilização. Vai ser mais um trabalho de conscientizar, de orientar, para ter o menor embate possível em relação ao uso. Ficar atento a um estudante ou outro que precise de um apoio, de um suporte emocional por conta desse não uso. É um ano que vamos precisar muito do apoio da família, que vai precisar ter uma gestão mínima sobre isso para evitar qualquer tipo de desencontro em relação à legislação”, explica Manoel Calazans.

A Prova Brasil é outro momento de expectativa para a rede pública estadual. A avaliação nacional que analisa o desempenho dos alunos nas disciplinas de português e matemática é um dos resultados usados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e vai acontecer neste ano de 2025