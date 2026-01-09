Alimentação natural ou ração: qual a melhor dieta para seu pet?

Ilustrativa/Alimentação natural x ração - Foto: Freepik

A alimentação natural para cães e gatos tem conquistado cada vez mais adeptos, mas ainda levanta dúvidas e pode representar riscos quando adotada sem acompanhamento profissional. Além disso, a falta de informação sobre como realizar a transição correta da dieta equilibrada ainda afasta muitos tutores da ideia de diversificar o cardápio dos pets.

Segundo o médico-veterinário Dr. Alan Pazian, em entrevista ao Portal A TARDE, esse tipo de dieta só é segura quando formulada de forma individualizada e com orientação de um especialista em nutrição animal.

O que é, de fato, alimentação natural?

De acordo com Alan, a alimentação natural (AN) é um plano alimentar técnico, elaborado conforme as necessidades específicas de cada animal, levando em conta espécie, idade, peso, nível de atividade, condição corporal e estado clínico.

“Ela utiliza ingredientes in natura ou minimamente processados, em proporções exatas de macro e micronutrientes, além de suplementação obrigatória quando indicada. Dar restos de comida humana não é alimentação natural. Pelo contrário, pode ser extremamente perigoso”, explica o veterinário.

Isso porque, segundo o veterinário, alimentos do dia a dia das pessoas costumam ter excesso de sódio, gorduras, açúcares e condimentos, além de ingredientes tóxicos para cães e gatos, como cebola, alho, uva, chocolate, adoçantes e ossos cozidos.

“A prática também desrespeita a relação cálcio-fósforo, essencial para a saúde óssea, e pode levar a doenças como pancreatite, obesidade, disbiose intestinal e insuficiência renal”, completa.

| Foto: Freepik

Quando a alimentação natural é indicada?

Segundo o médico-veterinário, embora a ração seja defendida pela praticidade e equilíbrio nutricional imediato, a alimentação natural pode ser indicada em situações específicas, como:

Animais com doenças crônicas (renais, hepáticas, gastrointestinais, oncológicas)

Pets com alergias ou intolerâncias alimentares

Pacientes com sensibilidade digestiva, baixa palatabilidade ou recusa alimentar

Situações em que se busca maior controle da qualidade e origem dos ingredientes

Desafios para tutores

Contudo, a alimentação natural leva alguns desafios para os tutores. Segundo o Dr. Pazian, os principais são o tempo de preparo, a organização da rotina e a necessidade de formulação profissional.

“Sem orientação técnica, a dieta pode parecer saudável, mas ser metabolicamente inadequada”, alerta.

| Foto: Freepik

Avaliações antes da mudança de dieta

Antes de iniciar qualquer transição alimentar, o especialista recomenda uma avaliação clínica completa, com exames como: hemograma, perfil bioquímico (ureia, creatinina, enzimas hepáticas, glicemia e proteínas totais), além da análise da condição corporal e da massa muscular.

"Em alguns casos, exames de fezes, ultrassonografia ou avaliações hormonais também podem ser necessários”, ressalta.

Durante a adaptação, os sinais positivos incluem:

Fezes bem formadas e sem odor excessivo

Pelagem mais brilhante e redução de queda

Boa aceitação alimentar

Energia adequada e manutenção do peso

Sinais de alerta:

Diarreia persistente

Perda ou ganho de peso não planejado

Letargia

Vômitos recorrentes

Dieta como aliada no tratamento de doenças crônicas

Dr. Alan Pazian ainda destacou como a alimentação natural pode ser aliada no tratamento de doenças crônicas se feita corretamente. “Em doenças como câncer, enteropatias, insuficiência renal ou hepática, a alimentação natural permite algo que a ração comercial não consegue oferecer plenamente: personalização metabólica”, diz o médico-veterinário.

Ele listou uma série de benefícios que podem ser gerados:

Ajuste da densidade energética para evitar caquexia

Controle específico de proteínas, fósforo e sódio

Inclusão estratégica de gorduras anti-inflamatórias (ômega-3)

Redução de ingredientes pró-inflamatórios

Maior digestibilidade e biodisponibilidade dos nutrientes

Contudo, o médico alerta que a dieta não substitui o tratamento médico. “Ela atua como suporte terapêutico, melhorando a resposta clínica, qualidade de vida e adesão ao tratamento”.

Riscos da falta de suplementação

Um dos maiores perigos da alimentação natural sem orientação profissional é a deficiência de vitaminas e minerais.

"A falta de cálcio pode causar osteopenia e fraturas; deficiência de zinco afeta a pele e a imunidade; ausência de vitaminas do complexo B pode gerar alterações neurológicas; e a carência de iodo pode levar a distúrbios da tireoide", alerta o médico.

“O problema é que essas deficiências são silenciosas no início e, muitas vezes, irreversíveis quando identificadas tardiamente. Por isso, alimentação natural sem suplementação adequada não é natural, é deficiente”, completa.