Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO NO AR

Fenômeno raro: pesquisa encontra aves com sexo trocado após o nascimento

Pesquisa aponta que mudanças ambientais podem estar ligadas à inversão sexual em aves

AFP

Por AFP

14/08/2025 - 9:10 h
As cucaburras estão entre as aves com inversão sexual
As cucaburras estão entre as aves com inversão sexual -

Cientistas documentaram uma taxa surpreendente de conversão sexual em aves silvestres australianas, com características quais podem ser o aumento da poluição ou outros aspectos ambientais.

Um estudo entre cinco espécies australianas comuns, como cucaburras, picas e lóris, concluiu que cerca de 6% das aves tinham os cromossomos de um sexo, mas os órgãos reprodutivos do outro.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os resultados apontam para um número surpreendentemente alto de aves que inverteram seu sexo após nascerem, disseram pesquisadores da Universidade de Sunshine Coast.

Leia Também:

'Mês do cachorro louco': veterinário alerta para vacinação da raiva
Proibição de teste de cosméticos em animais: veja o que dizem veterinários
Casa limpa e pet seguro: veja como higienizar o lar sem riscos aos animais

“Isso indica que a determinação do sexo em aves silvestres é menos rígida do que pensávamos e pode persistir até a idade adulta”, explicou Dominique Potvin, coautora da pesquisa.

Testes de DNA

O estudo realizou testes de DNA em quase 500 aves. A maioria das inversões sexuais ocorreu em aves geneticamente fêmeas que desenvolveram gônadas masculinas.

"Também descobriu uma cucaburra geneticamente macho, reprodutivamente ativa e com grandes folículos e um oviduto distendido, o que indica uma produção recente de ovos", destacou Potvin.

A inversão sexual é bastante comum em algumas espécies de répteis e peixes, mas é considerada rara em aves silvestres e mamíferos.

Os cientistas documentaram como as emissões e até mesmo as altas temperaturas podem desencadear a infecção sexual em humanos.

Causas ainda misteriosas

Não está clara a causa dessas características nas aves, segundo o estudo da Universidade de Sunshine Coast. No entanto, pode ser devido a fatores ambientais, como o acúmulo de produtos químicos que alteram hormônios em áreas silvestres.

“Entender como e por que ocorre a inversão sexual é vital para a preservação e melhorar a precisão das pesquisas sobre aves”, acrescentou Potvin.

O estudo foi publicado esta semana na revista Biology Letters.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aves Ciência estudo científico meio ambiente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As cucaburras estão entre as aves com inversão sexual
Play

Essas são as 5 raças de pets mais carinhosas que você pode ter

As cucaburras estão entre as aves com inversão sexual
Play

Crime animal? Macaco rouba celular de turista e faz selfies

x