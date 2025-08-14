Fenômeno raro: pesquisa encontra aves com sexo trocado após o nascimento

As cucaburras estão entre as aves com inversão sexual - Foto: Divulgação

Cientistas documentaram uma taxa surpreendente de conversão sexual em aves silvestres australianas, com características quais podem ser o aumento da poluição ou outros aspectos ambientais.

Um estudo entre cinco espécies australianas comuns, como cucaburras, picas e lóris, concluiu que cerca de 6% das aves tinham os cromossomos de um sexo, mas os órgãos reprodutivos do outro.

Os resultados apontam para um número surpreendentemente alto de aves que inverteram seu sexo após nascerem, disseram pesquisadores da Universidade de Sunshine Coast.

“Isso indica que a determinação do sexo em aves silvestres é menos rígida do que pensávamos e pode persistir até a idade adulta”, explicou Dominique Potvin, coautora da pesquisa.

Testes de DNA

O estudo realizou testes de DNA em quase 500 aves. A maioria das inversões sexuais ocorreu em aves geneticamente fêmeas que desenvolveram gônadas masculinas.

"Também descobriu uma cucaburra geneticamente macho, reprodutivamente ativa e com grandes folículos e um oviduto distendido, o que indica uma produção recente de ovos", destacou Potvin.

A inversão sexual é bastante comum em algumas espécies de répteis e peixes, mas é considerada rara em aves silvestres e mamíferos.

Os cientistas documentaram como as emissões e até mesmo as altas temperaturas podem desencadear a infecção sexual em humanos.

Causas ainda misteriosas

Não está clara a causa dessas características nas aves, segundo o estudo da Universidade de Sunshine Coast. No entanto, pode ser devido a fatores ambientais, como o acúmulo de produtos químicos que alteram hormônios em áreas silvestres.

“Entender como e por que ocorre a inversão sexual é vital para a preservação e melhorar a precisão das pesquisas sobre aves”, acrescentou Potvin.

O estudo foi publicado esta semana na revista Biology Letters.