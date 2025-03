Galinha coloca um ovo em formato de meia-lua; veja caso inusitado

Ilustrativa - Foto: Joá Souza/ Ag. A Tarde

Um evento inusitado chamou a atenção em Minas Gerais, após uma galinha colocar um ovo em formato de meia-lua em um sítio na cidade de Fama.

Segundo o veterinário e consultor do Globo Rural, Enrico Ortolani, um ovo com esse formato não é algo normal. Ele explica que diversos fatores podem interferir no processo de postura e causar deformidades na casca, como o estresse das aves, temperaturas elevadas e até a superlotação dos galinheiros.

A recomendação para proprietários que passem por isso é consultar um veterinário.

Veja imagem: