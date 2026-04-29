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Não é brasileiro? Vira-lata caramelo é classificado como raça de outro país

Medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree

Edvaldo Sales
Por

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Medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree
Medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree - Foto: Freepik

Considerado um ícone cultural e patrimônio afetivo do Brasil, o cachorro conhecido no país como ‘vira-lata caramelo’ foi classificado oficialmente como raça no México, onde é chamado de ‘perrito amarillo’.

O animal passou a integrar a lista de raças mexicanas ao lado do Xoloitzcuintli, do Chihuahua e do Calupoh.

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Anunciada pela Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, a decisão repercutiu entre brasileiros nas redes sociais, com internautas brincando que o país latino estaria “tomando” um símbolo nacional.

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A medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree e chamar atenção para o abandono de animais, segundo o órgão.

A iniciativa teria sido inspirada em campanhas brasileiras lançadas em 2025 para valorizar o caramelo e estimular a adoção de cães sem raça definida, que costumam ter menos chances de conseguir um lar.

Apesar de ser tratado popularmente como um "cachorro brasileiro", o vira-lata caramelo não corresponde a uma raça padronizada e é resultado do cruzamento de diferentes linhagens ao longo do tempo.

A proposta mexicana, nesse contexto, tem caráter mais simbólico do que técnico.

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Tags:

Caramelo vira-lata

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