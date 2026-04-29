É OFICIAL
Não é brasileiro? Vira-lata caramelo é classificado como raça de outro país
Medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree
Considerado um ícone cultural e patrimônio afetivo do Brasil, o cachorro conhecido no país como ‘vira-lata caramelo’ foi classificado oficialmente como raça no México, onde é chamado de ‘perrito amarillo’.
O animal passou a integrar a lista de raças mexicanas ao lado do Xoloitzcuintli, do Chihuahua e do Calupoh.
Anunciada pela Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, a decisão repercutiu entre brasileiros nas redes sociais, com internautas brincando que o país latino estaria “tomando” um símbolo nacional.
Leia Também:
A medida simbólica busca incentivar a adoção de cães sem pedigree e chamar atenção para o abandono de animais, segundo o órgão.
A iniciativa teria sido inspirada em campanhas brasileiras lançadas em 2025 para valorizar o caramelo e estimular a adoção de cães sem raça definida, que costumam ter menos chances de conseguir um lar.
Apesar de ser tratado popularmente como um "cachorro brasileiro", o vira-lata caramelo não corresponde a uma raça padronizada e é resultado do cruzamento de diferentes linhagens ao longo do tempo.
A proposta mexicana, nesse contexto, tem caráter mais simbólico do que técnico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes