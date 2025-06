O que significa quando seu gato começa a “amassar pãozinho” em você?

Gato amassa pãozinho - Foto: Imagem de Freepik / Divulgação

Se você tem um gato, com certeza já presenciou aquele momento curioso em que ele começa a massagear você com as patinhas, como se estivesse sovando uma massa invisível — o famoso gesto de “amassar pãozinho”. Mas afinal, o que esse comportamento realmente quer dizer? A resposta envolve instinto, vínculo emocional e até comunicação silenciosa. Veja abaixo os principais motivos:

1. Memória de filhote

Esse comportamento vem da infância. Os filhotes massageiam a barriga da mãe para estimular a produção de leite. Quando um gato adulto repete esse gesto com um humano, ele está associando a pessoa a uma figura de conforto e proteção.

2. Marcação de território

As patas dos gatos possuem glândulas que liberam feromônios. Ao massagear você, o animal está deixando seu cheiro, como uma forma de dizer que aquele espaço (ou pessoa) é dele. É um instinto natural de marcação.

3. Sinal de afeto

Além do instinto, amassar com as patinhas também é uma forma de demonstrar carinho. Se o gato faz isso quando está no seu colo ou próximo de você, é um forte sinal de que ele se sente seguro e à vontade.

4. Alívio do estresse

O movimento repetitivo das patas é relaxante para o gato. Ele pode massagear como uma forma de liberar tensões e se acalmar, especialmente em momentos de descanso.

5. Preparação para dormir

Na natureza, os gatos costumam amassar a vegetação antes de deitar, criando uma área confortável para o descanso. Em casa, eles podem repetir o comportamento antes de se ajeitarem para dormir no seu colo ou na cama.

Conclusão:

Se o seu gato está massageando você, aproveite o momento. Esse gesto, que parece apenas uma fofura, carrega significados profundos de vínculo, confiança e bem-estar. É a forma silenciosa do seu felino dizer que você é importante para ele.