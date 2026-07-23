PESQUISA
Ranking aponta as 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes
Estudo classico de psicologia canina avalia capacidade de aprendizado e obediencia de cães
O ranking das 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes classificou os pets com base no numero de repeticoes necessarias para compreender comandos e na taxa de resposta ao primeiro comando.
Metodologia usada para classificação canina
A pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Stanley Coren categoriza a inteligencia dos cães em três vertentes principais: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa e inteligencia de trabalho e obediencia.
- A inteligencia instintiva refere-se a habilidade natural do animal para funções especificas como pastoreio, caça ou guarda.
- A inteligência adaptativa abrange a capacidade de solução autonoma de problemas e resolução de situações cotidianas.
- A inteligência de trabalho e obediencia mensura a aptidão para o aprendizado humano e execução de ordens.
Confira a lista das dez raças com maior indice de obediencia
- Border Collie: o líder absoluto, com foco intenso e alta velocidade para aprender ordens complexas.
- Poodle: extremamente versátil e rápido na assimilação de truques.
- Pastor Alemão: muito leal, corajoso e amplamente utilizado em serviços de segurança e resgate.
- Golden Retriever: dócil, paciente e com forte desejo de agradar ao tutor.
- Doberman Pinscher: ágil, atento e com excelente capacidade de guarda e adestramento.
- Pastor de Shetland: concentrado e ágil para entender dinâmicas de pastoreio e exercícios.
- Labrador Retriever: companheiro amigável, dócil e com ótima memória de trabalho.
- Papillon: pequeno no tamanho, mas muito ágil, alegre e destaque em provas de obediência.
- Rottweiler: leal, forte e com facilidade para assimilar regras de proteção.
- Boiadeiro Australiano (Australian Cattle Dog): cão de pastoreio tenaz, enérgico e muito independente para o trabalho no campo
Impacto da genética e do estimulo cognitivo
Especialistas em comportamento animal apontam que a genetica define a predisposicao ao aprendizado, mas o enriquecimento ambiental determina o desenvolvimento cognitivo pleno.
Cães classificados nas primeiras posicoes exigem rotinas diarias de estimulacao mental e fisica para evitar problemas comportamentais decorrentes do tedio.