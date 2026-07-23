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Ranking aponta as 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes

Estudo classico de psicologia canina avalia capacidade de aprendizado e obediencia de cães

Jair Mendonça Jr
Por
Pesquisa desenvolvida por Stanley Coren categoriza a inteligencia dos cães em três vertentes
Pesquisa desenvolvida por Stanley Coren categoriza a inteligencia dos cães em três vertentes - Foto: Reprodução internet

O ranking das 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes classificou os pets com base no numero de repeticoes necessarias para compreender comandos e na taxa de resposta ao primeiro comando.

Metodologia usada para classificação canina

A pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Stanley Coren categoriza a inteligencia dos cães em três vertentes principais: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa e inteligencia de trabalho e obediencia.

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  • A inteligencia instintiva refere-se a habilidade natural do animal para funções especificas como pastoreio, caça ou guarda.
  • A inteligência adaptativa abrange a capacidade de solução autonoma de problemas e resolução de situações cotidianas.
  • A inteligência de trabalho e obediencia mensura a aptidão para o aprendizado humano e execução de ordens.

Confira a lista das dez raças com maior indice de obediencia

  1. Border Collie: o líder absoluto, com foco intenso e alta velocidade para aprender ordens complexas.
  2. Poodle: extremamente versátil e rápido na assimilação de truques.
  3. Pastor Alemão: muito leal, corajoso e amplamente utilizado em serviços de segurança e resgate.
  4. Golden Retriever: dócil, paciente e com forte desejo de agradar ao tutor.
  5. Doberman Pinscher: ágil, atento e com excelente capacidade de guarda e adestramento.
  6. Pastor de Shetland: concentrado e ágil para entender dinâmicas de pastoreio e exercícios.
  7. Labrador Retriever: companheiro amigável, dócil e com ótima memória de trabalho.
  8. Papillon: pequeno no tamanho, mas muito ágil, alegre e destaque em provas de obediência.
  9. Rottweiler: leal, forte e com facilidade para assimilar regras de proteção.
  10. Boiadeiro Australiano (Australian Cattle Dog): cão de pastoreio tenaz, enérgico e muito independente para o trabalho no campo

Impacto da genética e do estimulo cognitivo

Especialistas em comportamento animal apontam que a genetica define a predisposicao ao aprendizado, mas o enriquecimento ambiental determina o desenvolvimento cognitivo pleno.

Cães classificados nas primeiras posicoes exigem rotinas diarias de estimulacao mental e fisica para evitar problemas comportamentais decorrentes do tedio.

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