Ranking aponta as 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes

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O ranking das 10 raças de cães mais inteligentes e obedientes classificou os pets com base no numero de repeticoes necessarias para compreender comandos e na taxa de resposta ao primeiro comando.

Metodologia usada para classificação canina

A pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Stanley Coren categoriza a inteligencia dos cães em três vertentes principais: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa e inteligencia de trabalho e obediencia.

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A inteligencia instintiva refere-se a habilidade natural do animal para funções especificas como pastoreio, caça ou guarda.

refere-se a habilidade natural do animal para funções especificas como pastoreio, caça ou guarda. A inteligência adaptativa abrange a capacidade de solução autonoma de problemas e resolução de situações cotidianas.

abrange a capacidade de solução autonoma de problemas e resolução de situações cotidianas. A inteligência de trabalho e obediencia mensura a aptidão para o aprendizado humano e execução de ordens.

Confira a lista das dez raças com maior indice de obediencia

Border Collie: o líder absoluto, com foco intenso e alta velocidade para aprender ordens complexas. Poodle : extremamente versátil e rápido na assimilação de truques. Pastor Alemão : muito leal, corajoso e amplamente utilizado em serviços de segurança e resgate. Golden Retriever : dócil, paciente e com forte desejo de agradar ao tutor. Doberman Pinscher : ágil, atento e com excelente capacidade de guarda e adestramento. Pastor de Shetland : concentrado e ágil para entender dinâmicas de pastoreio e exercícios. Labrador Retriever : companheiro amigável, dócil e com ótima memória de trabalho. Papillon : pequeno no tamanho, mas muito ágil, alegre e destaque em provas de obediência. Rottweiler : leal, forte e com facilidade para assimilar regras de proteção. Boiadeiro Australiano (Australian Cattle Dog) : cão de pastoreio tenaz, enérgico e muito independente para o trabalho no campo



Impacto da genética e do estimulo cognitivo

Especialistas em comportamento animal apontam que a genetica define a predisposicao ao aprendizado, mas o enriquecimento ambiental determina o desenvolvimento cognitivo pleno.

Cães classificados nas primeiras posicoes exigem rotinas diarias de estimulacao mental e fisica para evitar problemas comportamentais decorrentes do tedio.