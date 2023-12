4ª temporada de The Boys ganha 1º teaser com Jeffrey Dean Morgan; veja | A TARDE

Atenção aos fãs de “The Boys”! A quarta temporada da icônica série do Prime Vídeo acabou de ganhar o seu primeiro teaser, exibido exclusivamente na CCXP23.

E como já é de se esperar, a prévia mostra os personagens envolvidos em muito sangue e pancadaria. As imagens trazem o julgamento do Capitão Pátria após os eventos do terceiro ano. A corrida presidencial também acirra os ânimos e traz novas personagens como a Firecracker (Valorie Curry) e a Sister Sage (Susan Heyward).

Já o anti-herói Billy Bruto (Karl Urban) dá as caras, formando uma aliança com ninguém menos do que Jeffrey Dean Morgan (Watchmen, The Walking Dead).

Ainda sem data, a nova temporada estreia em 2024 catálogo no Prime Video.

Veja o teaser:







*De São Paulo